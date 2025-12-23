Gandia consolida los márgenes del barranco de Beniopa frente al arrastre de tierras
Primero se siembran gramíneas resistentes y después se plantan árboles y arbustos
El departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gandia ha iniciado un plan para consolidar, mediante la plantación de especies vegetales autóctonas, los dos márgenes del barranco de Beniopa allí donde el cauce se ha ensanchado en los últimos meses para evitar inundaciones y crear un corredor verde.
Esa actuación ha obligado a retirar tierra, de manera que esos márgenes ahora están desnudos y sometidos al arrastre en el caso de que llueva intensamente o, peor aún, se produzca una importante crecida del caudal.
La actuación consiste en la «revegetación» mediante la siembra de gramíneas muy resistentes que crecen con rapidez y echan raíces que contribuyen a la fijación del suelo y a la reducción del riesgo de erosión e inundación.
Después se iniciará la plantación de árboles y arbustos de mayor tamaño, igualmente de especies autóctonas, que en unos años también contribuirán a afianzar el cauce, dar sombra, y generar un espacio amable para el tránsito de personas, siempre bajo la premisa de garantizar la función hidráulica del barranco que consiste en facilitar el curso del caudal.
- La conocida tienda que cierra en Gandia y el rifirrafe político que ha generado
- El proyecto del Gobierno dejará playas de al menos 50 metros en todo el sur de la Safor
- Bellreguard cierra el relevo de las Alcaldías en la Safor en esta legislatura
- La diputación otorga la primera ayuda a Gandia tras el rifirrafe entre Enguix y Mascarell
- Xeraco será final de etapa de la Vuelta Ciclista a España 2026
- Gandia finaliza la reurbanización del último tramo de la calle Joan de Joanes
- Tres heridos leves en el incendio de una vivienda en la playa de Gandia
- El Festival Mediterránea de Gandia confirma nuevas actuaciones para su edición de 2026