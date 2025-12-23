Gandia consolida los márgenes del barranco de Beniopa frente al arrastre de tierras

El departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gandia ha iniciado un plan para consolidar, mediante la plantación de especies vegetales autóctonas, los dos márgenes del barranco de Beniopa allí donde el cauce se ha ensanchado en los últimos meses para evitar inundaciones y crear un corredor verde.

Esa actuación ha obligado a retirar tierra, de manera que esos márgenes ahora están desnudos y sometidos al arrastre en el caso de que llueva intensamente o, peor aún, se produzca una importante crecida del caudal.

La actuación consiste en la «revegetación» mediante la siembra de gramíneas muy resistentes que crecen con rapidez y echan raíces que contribuyen a la fijación del suelo y a la reducción del riesgo de erosión e inundación.

Después se iniciará la plantación de árboles y arbustos de mayor tamaño, igualmente de especies autóctonas, que en unos años también contribuirán a afianzar el cauce, dar sombra, y generar un espacio amable para el tránsito de personas, siempre bajo la premisa de garantizar la función hidráulica del barranco que consiste en facilitar el curso del caudal.