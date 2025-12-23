Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gandia renueva la flota de la Policía Local con 12 motos y un vehículo "bugui" para la playa

La inversión realizada con fondos propios asciende a 443.000 euros

Presentación de los vehículos.

Presentación de los vehículos. / Natxo Francés

Josep Camacho

Gandia

La Policía Local de Gandia ya dispone de 12 nuevas motocicletas, que han supuesto una inversión de 389.000 euros, así como un vehículo ‘bugui’ para el servicio de playa, con una inversión adicional de 54.000 euros. Los vehículos fueron presentados el lunes en el "Jardinet", en el barrio de Corea, a cargo del alcalde, José Manuel Prieto, la concejala de Movilidad, Lydia Morant, y el comisario José Martínez Espasa,

Estas adquisiciones se suman a la renovación progresiva de la flota y de los medios materiales de la Policía Local que se ha llevado a cabo en los últimos meses. “Están equipadas con las últimas tecnologías y responden a una premisa fundamental de nuestro Gobierno: garantizar la máxima eficacia en un servicio público que nuestros agentes prestan cada día de manera impecable, y hacerlo en las mejores condiciones posibles”, afirmó Prieto.

El vehículo &quot;bugui&quot;.

El vehículo "bugui". / Natxo Francés

El alcalde también remarcó el "esfuerzo presupuestario" realizado por el ayuntamiento para dotar la Policía Local de equipación moderna y de los medios necesarios para mantener "un servicio eficaz y de proximidad" en todos los barrios de la ciudad. “La prioridad para nosotros es la convivencia, el orden y la seguridad, que siempre tienen que prestarse en las mejores condiciones para nuestros agentes y en todos los barrios de la ciudad”, añadió.

