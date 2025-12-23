Luxemburgo, 18 de enero: El punto de partida competitivo de Quique Llopis en 2026

Quique Llopis asegura que puede darle "un buen mordisco" al récord de España. Se refiere a la plusmarca nacional absoluta de los 60 metros vallas que él mismo posee y que el año pasado igualó en dos ocasiones. El atleta de Bellreguard Top4 del Mundo se fija la mejora de marca como principal objetivo de la temporada en pista cubierta (short track). El registro a batir es de 7 segundos y 48 centésimas.

Una temporada en pista cubierta que Llopis iniciará en cuanto a competiciones se refiere en el Luxembourg Indoor Meeting, del World Athletics Silver Tour, programado para el domingo 18 de enero.

El subcampeón de Europa llegará perfectamente preparado a esta primera cita del nuevo curso. Del 1 al 19 de diciembre ha realizado una concentración en la isla canaria de La Palma y a partir del 7 de enero hará otro "trainingcamp" en el Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat (Barcelona), desde donde viajará a Luxemburgo.

De la concentración en La Palma, Llopis asegura que "todo ha ido muy bien. Hemos hecho un buen trabajo en estos 19 días y ahora ya a esperar el inicio de las competiciones. Allí se va a entrenar y a descansar".

Sobre el debut del 18 de enero en Luxemburgo apunta que "según el calendario, hemos visto que es una buena competición para arrancar y así lo hemos decidido". También figuran en la agenda competitiva del campeón nacional las reuniones internacionales de Dusseldorf, Valencia, Madrid, Belgrado y Lievin, aunque estas dos últimas están por confirmar.

Técnico y atletas, en la concentración de La Palma / Levante-EMV

Por su parte, el entrenador de Quique Llopis, el gandiense Toni Puig, está satisfecho con la concentración en La Palma: "Todo ha ido muy bien, el lugar de alojamiento, las instalaciones, la propia pista casi en exclusiva para nosotros que estábamos de concentración, y las condiciones para entrenar, las pesas, el material y el tiempo, todo el día en pantalones cortos, sin camiseta, es el clima ideal en invierno".

Los objetivos deportivos se han cumplido, asevera Puig. "Quique está para competir. Queda un ciclo y llegaremos bien a las competiciones, incluso mejor que el año pasado, todo para llegar al Meeting de Valencia a tope porque quiere lucirse en casa y porque es el mismo escenario del Campeonato de España. Está ideal, entusiasmado, porque ha tenido un ambiente de trabajo magnífico con muy buen rollo con sus compañeros de entrenamientos y de selección".

Puig también ha dirigido en La Palma la preparación de otros dos especialistas en vallas como Kevin Sánchez, del que apunta que "tenemos la esperanza de conseguir su mejor versión", así como Dani Castilla, sobre el que opina que "hemos recuperado a un gran atleta".

El gandiense ha actuado igualmente en las Islas Canarias como coordinador que lo es de los equipos de relevos de la selección española. "La concentración de los y las atletas de los relevos era para ver cómo están, pero también para que pudieran entrenar a una buena temperatura y en buenas condiciones. Todo ha ido bien"