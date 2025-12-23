Nueve mínimás autonómicas más para el Natació i Esports Gandia
La competición tuvo lugar en la piscina de la capital de la Safor
El pasado fin de semana tuvo lugar en la piscina de Gandia la segunda jornada de liga de las categorías infantil y mayores con la participación de un total de 41 nadadores del club local y anfitrión.
Se trataba de la última competición del año para estas categorías, en la que, pese a estar aún en un momento de la temporada donde no van a sacar su máximo rendimiento, ya se van viendo resultados del trabajo diario con una gran cantidad de mejores marcas personales y de mínimas autonómicas.
Concretamente, el NiE Gandia sumó nueve mínimas autonómicas nuevas por parte de Nathan Santos (a destacar su marca en 400 libres: 4’44.0”), Héctor Lloret, Pablo Gutiérrez, Nicolas Muñiz y Óscar Goñi, quien hizo un 200 libre excepcional (2’10.4”). Así mismo, Asier Gramage consiguió su mejor marca personal en 800 y 400 libres, con unas marcas que le posicionan muy arriba a nivel autonómico (9’12.6” y 4’26.1”).
La próxima cita ya será en 2026 con el Trofeo Pascual Román en Elche y con la tercera jornada de liga de la temporada a finales de enero, últimas dos oportunidades para poder conseguir mínimas para el autonómico de invierno.
