Nueve mínimás autonómicas más para el Natació i Esports Gandia

El pasado fin de semana tuvo lugar en la piscina de Gandia la segunda jornada de liga de las categorías infantil y mayores con la participación de un total de 41 nadadores del club local y anfitrión.

Se trataba de la última competición del año para estas categorías, en la que, pese a estar aún en un momento de la temporada donde no van a sacar su máximo rendimiento, ya se van viendo resultados del trabajo diario con una gran cantidad de mejores marcas personales y de mínimas autonómicas.

Concretamente, el NiE Gandia sumó nueve mínimas autonómicas nuevas por parte de Nathan Santos (a destacar su marca en 400 libres: 4’44.0”), Héctor Lloret, Pablo Gutiérrez, Nicolas Muñiz y Óscar Goñi, quien hizo un 200 libre excepcional (2’10.4”). Así mismo, Asier Gramage consiguió su mejor marca personal en 800 y 400 libres, con unas marcas que le posicionan muy arriba a nivel autonómico (9’12.6” y 4’26.1”).

La próxima cita ya será en 2026 con el Trofeo Pascual Román en Elche y con la tercera jornada de liga de la temporada a finales de enero, últimas dos oportunidades para poder conseguir mínimas para el autonómico de invierno.