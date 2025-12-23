Prieto pide a Llorca una reunión para abordar los proyectos pendientes en Gandia

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, anunció este lunes que ha solicitado una reunión formal con el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, recientemente investido en el cargo. Según apuntó Prieto le ha enviado una carta en la cual, después de trasladarle la felicitación por el nombramiento, se pone a disposición "para abordar todos los asuntos pendientes y los proyectos que afectan a Gandia".

“Le he trasladado una petición de reunión formal para profundizar en aquello que está pendiente, en lo que queda por hacer, en los compromisos de la Generalitat y, sobre todo, en las demandas que tiene la ciudad y que a mí, como alcalde, me corresponde defender”, señaló.

El alcalde destacó la importancia de la cooperación y la lealtad institucional entre ambas administraciones, y subrayó que los intereses de Gandia estarán siempre por encima de consideraciones partidistas. “Nuestros ‘jefes’ son los ciudadanos y ciudadanas”, afirmó.

Durante el encuentro prevé abordar tanto los proyectos ya iniciados como nuevas iniciativas que la ciudad pretende materializar, "siempre con el objetivo de reforzar la colaboración institucional y garantizar resultados tangibles para la ciudadanía".

Aunque no ha trascendido si se producirá la reunión, o qué temas abordarían, la lista de asuntos pendientes con Gandia o sobre los que se ha avanzadopoco es larga. Cabe recordar que falta un año y medio para que se acabe la legislatura, que los presupuestos del Consell están prorrogados, y que la Generalitat también está volcada en la reconstrucción de la zona afectada por la dana de octubre de 2024.

Por poner algunos ejemplos, en materia de infraestructuras la prolongación de la autovía CV-60 entre Palma de Gandia y Gandia está aún en fase de redacción de proyecto, con un presupuesto cercano a los 800.000 euros y un plazo de ejecución por delante de 22 meses, por lo que estas obras se quedarán para la próxima legislatura.

En cuanto a la conexión ferroviaria entre Gandia y Dénia, no se renuncia al tren, que es competencia estatal, pero la opción del tranvía, es decir, incorporar la línea a Ferrocarris de la Generalitat, también va a paso lento. En agosto el Consell anunció que se había iniciado el proceso para la adjudicación del estudio de planeamiento y viabilidad de la plataforma ferroviaria de este TRAM por 101.000 euros. El transporte público comarcal también necesita mejoras.

Nada se sabe del Centro Integrado de FP, valorado en más de 20 millones y que tendría que ubicarse en un solar cedido por el ayuntamiento en el sector de Beniopa-Passeig. Se acordó sacar la inversión del plan Edificant, pero esto tampoco ha servido para agilizar su construcción. La recién nombrada consellera de Educación, Carmen Ortí, tampoco hizo mención a ello en su comparecencia en Les Corts.

Un logro ha sido la puesta en servicio del nuevo Palacio de Justicia, que se diseñó durante el Botànic, pero a la vez llevan cerrados más de un año los antiguos Juzgados, propiedad de la Generalitat, sin que el Consell decida qué usos dar a este inmueble, y perdiendo por tanto cada día que pasa oportunidades para revitalizar el barrio de Roís de Corella.

Algo parecido sucede con el antiguo edificio de Correos, en la plaza del Rei Jaume I. El Consell de Ximo Puig lo adquirió, ayudando de paso a aliviar la deuda del Ayuntamiento de Gandia, pero falta por concretar una rehabilitación integral, que sería millonaria, y sobre todo definir un proyecto que actúe como motor del centro histórico.

Parece que hay consenso en que se destine a usos universitarios, aunque no faltan ideas de última hora, como la propuesta por el portavoz municipal de Vox, Manuel Millet, de ofrecérselo al grupo Inditex, que abandonará el centro comercial La Vital tras replantearse su politica empresarial.

El mapa sanitario es otro asunto polémico entre el Gobierno local de izquierdas y el Consell. La petición más urgente, valga la redundancia, es recuperar las Urgencias 24 horas en el centro de salud de Corea, pero también mejorar la atención en los consultorios de Beniopa, Benipeixcar y el Raval. También está por agilizar la ampliación del hospital, prometida por Mazón, máxime cunado el prometido "hospital infanto-juvenil" se ha rebajado a una unidad dentro del propio hospital Francesc de Borja.

En materia de vivienda pública el Consell sí parece que está cumpliendo, con el inicio de las obras en noviembre de una de las promociones de la Generalitat que irán junto al Palacio de Justicia, pero el Gobierno local se niega a ceder más suelo o entrar en el plan Vive hasta que no estén ejecutados estos proyectos de VPP, que por otra parte vienen planificándose hace años.

Otras reivindicaciones de Gandia son tener una marca turística propia, o agilizar la declaración de Bien de Interés Cultural para la iglesia de Sant Nicolau y, en la modalidad de inmaterial, para la "Visitatio Sepulchri".