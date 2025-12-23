La Sant Silvestre de Tavernes de la Valldigna será a beneficio de Cáritas

El Club Atletisme la Valldigna organiza un año más la Sant Silvestre de Tavernes, programada para el martes próximo, 30 de diciembre, con un carácter solidario. La entidad, según confirma la presidenta, Silvia Borrás, lo tiene todo a punto para la decimoquinta edición con salida y llegada en la plaza del Ayuntamiento con un recorrido de 3.000 metros.

La carrera de este año también será benéfica, en este caso a favor de Cáritas con 2 euros de aportación en el momento de la inscripción, que se realizará de 17.30 a 18.45 horas en el punto de salida. La carrera está programada a las 19 horas.

Habrá trofeos a las tres primeras féminas y los tres primeros chicos y premios a los mejores disfraces.

Colaboran el Ayuntamiento, Embal Pack. Protección Civil, Policía Local, Atmosfera Sports y diversas empresas valleras con sus regalos. A destacar el gran papel de los voluntarios/as del club.