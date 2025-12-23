Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tigres de Gandia cierra la primera fase de la Liga como campeón invicto de su grupo

El equipo de béisbol de la capital de la Safor disputará los "play-off"

Los jugadores de Tigres, en formación, antes de un partido

Los jugadores de Tigres, en formación, antes de un partido / Tigres de Gandia

Salva Talens

Gandia

Tigres de Gandia acaba la fase de grupos del campeonato de béisbol de la Comunitat Valenciana como campeón invicto del grupo B, ya que ha ganado los seis partidos disputados, siendo el único equipo de los dos grupos que lo ha conseguido y, además, saca una ventaja de tres partidos al segundo clasificado de su mismo grupo.

El balance de Tigres hasta la fecha en el Autonómico es 65 "hits" y 5 errores, con 71 carreras a favor por 20 en contra.

Es por ello que el equipo "felino" de Gandia se ha clasificado para disputar los "play-off" a lo largo de los meses de enero y febrero, enfrentándose a ida y vuelta a los dos primeros equipos clasificados del grupo A de la competición autonómica. Sus rivales serán Astros y Antorcha, ambos de Valencia.

