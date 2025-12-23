La UD Oliva afronta el nuevo año con el ascenso de Segunda a Primera FFCV como principal objetivo

Solo quedan invictos tres de los 131 equipos que compiten en los ocho grupos de la Liga de Segunda Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana. Uno de ellos es la UD Oliva con 11 victorias y 2 empates en 13 jornadas en el grupo sexto. Los otros dos son la UD Vall d'Uixó en el grupo II con 7 triunfos y 6 igualadas y el CF Chiva, que suma 10 y 3.

En otras categorías amateurs, solo el CD Acero en la Lliga Comunitat y el Novelda CF en Primera FFCV mantienen su imbatibilidad ahora que se cierra el año. En Tercera FFCV sí que hay más clubes que no han caído derrotados.

La UD Oliva destaca, también, por ser el único conjunto amateur de la Safor sin conocer la derrota, después de los tropiezos de la UE Tavernes y su filial este pasado fin de semana.

El cuadro olivense que dirige Joano Fuster cuenta con 28 goles a favor y 13 en contra y aventaja en 9 puntos al CF Cullera, segundo clasificado, y en 11 al Villalonga CF, tercero en la tabla.

Los del Camp El Morer se fijan como gran objetivo de 2026 el ascenso de Segunda a Primera FFCV en calidad de campeones, ya que suben directo los primeros clasificados de los ocho grupos de la categoría, mientras que los subcampeones disputarán una promoción entre ellos de los que saldrán otros cuatro equipos para completar los doce ascensos.

La UD Oliva ha empatado 1-1 en su partido del pasado fin de semana en el campo de la UD Beniopa. En esta misma jornada, el Safor CF Gandia iguala 1-1 en Orba; el Real de Gandia CF vence 0-1 al Daimús CF; La UD Portuarios Disarp derrota al CE Ròtova 3-2; el CF Bellreguard puntúa en Gata de Gorgos (3-3); el Villalonga CF cae en casa ante la UE Benifairó (0-2) y el CF Miramar triunfa en el campo de la UD Alginet (0-2).

Ahora toca descanso de Navidad y Reyes en cuanto al campeonato de liga, que se reanudará el fin de semana del 10 y 11 de enero.

La UD Oliva, sin embargo, sí que debe jugar un partido oficial antes de dicha fecha. Será el 4 de enero, aunque está por confirmar, en la eliminatoria de 1/16 de final de La Nostra Copa. Los saforenses conocerán a su rival este viernes, 26 de diciembre en el sorteo. Junto a la UD Oliva también estarán en el bombo el Villalonga CF y la UE Tavernes.