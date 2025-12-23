XXIV Kilómetro Vertical de Gandia: Cómo, cuándo y dónde

El Kilómetro Vertical de Gandia es fiel a su cita. Un año más aquí está. En 2026 cumple su vigesimocuarta edición. El Ayuntamiento ha presentado la que es una de las primeras grandes citas del calendario deportivo del nuevo año.

Se disputará el domingo, 11 de enero, a partir de las 9:00 horas. La salida, como el año pasado, será desde el final del paseo de les Germanies, a la altura del nº 114. La presentación ha contado con la participación del concejal de Deportes, Jesús Naveiro, y del presidente del Club Alpí Gandia, Miguel Cebrián, entidad organizadora de la jornada.

El concejal ha destacado que se trata de una carrera "plenamente integrada en el paraje natural de la comarca y una de las pruebas más bonitas y atractivas que tenemos". Naveiro ha querido agradecer "el esfuerzo del Club Alpí Gandia, de los voluntarios, de la Policía Local y de todo el dispositivo implicado en una prueba que requiere mucho trabajo y coordinación",

La prueba ofrece la posibilidad de realizar la ascensión a los caminantes, lo que se conoce como KM Vertical, con un recorrido de 12,7 kilómetros y un desnivel acumulado de hasta 1.600 metros. Los participantes tienen la meta situada en la cima del Montdúver, aunque después tendrán que bajar 4,2 km, ya fuera de concurso, hasta la Font de la Drova.

La organización también contempla la opción Media Maratón de Montaña, de 22,2 kilómetros y un desnivel máximo de 1.275 metros, con llegada a la Font de la Drova.

Participantes en la cima del Montdúver en la edición del año pasado / km vertical gandia / crono4sports

Habrá premios para los tres primeros clasificados de cada categoría, así como clasificación absoluta por municipios, entre ellos Gandia. La organización espera igualar o superar la cifra de más de 1.000 participantes registrada en la edición anterior.

Por su parte, Miguel Cebrián ha valorado algunas de las novedades de este año, como la incorporación de un nuevo avituallamiento en la cima del Montdúver, así como la instalación de una pantalla gigante en la Font de la Drova con imágenes en directo desde la meta de la cima, siempre que la cobertura lo permita. Además, añade Cebrián, se han renovado las balizas de señalización del recorrido, que serán más profesionales, duraderas y reciclables, reforzando el compromiso medioambiental de la prueba.

La organización también ha destacado el dispositivo de limpieza que garantiza que, pocas horas después del paso del último participante, el entorno natural quede completamente limpio. Los participantes dispondrán de servicio de autobús para el regreso a Gandia desde la Font de la Drova, así como de "esmorzar" caliente en la zona de meta.

La entrega de dorsales se realizará en Plaza Mayor el viernes 9 de enero, a partir de las 17:30 horas, y durante todo el sábado 10, con posibilidad de recogida también el mismo domingo en el punto de salida.

Las inscripciones se mantienen abiertas y se pueden formalizar a través de la web crono4sports y de la web del Club Alpí Gandia, donde se encuentra toda la información detallada de la prueba.

Finalmente, tanto el Ayuntamiento como el Club Alpí Gandia han animado a la ciudadanía y a los deportistas a participar y a disfrutar de una jornada deportiva que combina deporte, naturaleza y respeto por el medio ambiente.