Las cabalgatas de Navidad ya se parecen a las de Reyes

Son las 19.30 horas del 23 de diciembre y las calles del Tossal y Magistrat Català de Gandia están llenas de gente. A su alrededor, coches de Protección Civil, Policía Local, autoridades locales y cientos de niños, con sus familias, que esperan la llegada de Papa Noel, un personaje al que acompañarán, saludarán o verán pasar camino de la plaza del Jardinet. "¿Y esto qué es?", preguntan dos mujeres ya entradas en edad que salen de una tienda a quien está tomando fotografías de toda esa algarabía de felicidad. "Es Papá Noel que ha llegado", responde el hombre que lleva a su hijo pequeño en brazos.

La sorpresa, lógicamente, ya solo es para personas mayores, que siguen teniendo en la mente que este tipo de bienvenidas se celebraba para la entrañable festividad de la Epifanía, cuando los Reyes Magos de Oriente entran en las ciudades para dejar alegría y regalos para todos. Eso ocurre la noche del 5 de enero, pero de unos años acá, y por obra y gracia de los ayuntamientos, a Melchor, Gaspar y Baltasar, personajes que forman parte de la tradición cultural y religiosa del catolicismo, les ha salido este competidor que no viene del este, sino del norte de Europa, y a quien todos los niños ya se dirigen para que les traigan los regalos de Navidad. Quince días después, evidentemente, tampoco se olvidarán de los Magos, y así logran que la remesa de paquetes con sus deseos sea doble.

Sin perder el objetivo de los Reyes Magos, que entran en espectaculares cabalgatas para cerrar el ciclo festivo de Navidad, lo de Papá Noel no solo ha llegado para quedarse, sino que, como se ha vuelto a comprobar este año, la espectacularidad va a más. De hecho, en Gandia el ayuntamiento ha organizado recorridos, cabalgatas, encuentros o entrega de cartas con los deseos en todos los distritos de la ciudad, para que nadie se quede sin ver al personaje de la barba blanca y abrigo rojo.

Tan alto rango se le ha dado al hombre del trineo que en no pocos casos esas cabalgatas ya se asemejan a las de los Reyes Magos. Comparsas, personajes infantiles conocidos, carrozas, música... Una diferencia sí que existe. Sería un sacrilegio, en el mejor sentido de la palabra, hacer que Melchor, Gaspar y Baltasar llegaran antes de la tarde o la noche del 5 de enero, pero con el Noel no existe ese estricto cumplimento de las normas, y por eso en muchos municipios, también en Gandia, Noel puede desembarcar cargado de regalos desde mediados de diciembre.

El adelanto de esta fiesta de Navidad, acorde con el encendido de las luces callejeras que a veces ya se produce a finales de noviembre, es algo que agradecen los comerciantes. Porque, además de llenar las calles de ambiente festivo y llenar de emociones a los más pequeños, nadie oculta que otro de los objetivos es animar las ventas, porque ya son minoría las familias que se atreven a dejar sin regalo de Navidad a los niños. Es, por así decirlo, la primera entrega, porque ello no impide que en Reyes lleguen nuevos paquetes para cerrar el ciclo de una Navidad cada vez más abocada al consumismo y a saltarse sin rubor fechas, normas y tradiciones religiosas para estar al día.

Por si a alguien se le ha pasado por alto la cabalgata de Papá Noel en su barrio, este miércoles, víspera de Navidad, en Gandia se celebra la entrada-cabalgata principal, que saldrá desde la plaza Major, con recepción incluida de las autoridades locales, y seguirá por la calle de Sant Pasqual, la avenida de Alacant, la plaza de les Escoles Pies, la calle Major y el paseo de les Germanies, hasta llegar a la altura del Teatre Serrano.

En otros municipios de la Safor también los ayuntamientos han pedido a Papá Noel que llegue y haga saber a todo el mundo que mañana es Navidad.