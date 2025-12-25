Maria Isabel Ferrer no tiene freno: se adjudica su quinto Circuit de Curses Populars de la Safor-Valldigna
La atleta de Xàbia del CC Camallaes se convierte en la persona que más veces ha ganado el circuito comarcal de carreras
Josep Camacho
Maria Isabel Ferrer, que defiende la camiseta del Club de Córrer Camallaes Parsifal de l’Alqueria de la Comtessa, ha demostrado, una edición más, ser la mejor atleta femenina que participa en el Circuit Caixa Popular de la Safor-Valldigna.
Casi como si de una calculadora de carreras se tratara, pero con la libertad de correr cuando puede y sin matemáticas, la atleta de Xàbia, pero adoptiva de la comarca de la Safor, ha conseguido vencer en las 12 pruebas en las que ha participado, convirtiéndose así en la corredora popular más veloz de todo el Circuit y la más constante.
En esta octava edición, Maria Isabel Ferrer consiguió disputar y vencer en Xeresa, Simat, Barx, Almoines, Miramar, Bellreguard, Villalonga, Ròtova, Oliva, Beniarjó, l’Alqueria de la Comtessa y el Real de Gandia. En todas ellas ganó de forma destacada y, en la mayoría bajó el tiempo de ediciones anteriores.
A esto hay que sumarle que con la victoria en esta octava edición Maria Isabel Ferrer se convierte en la persona que más veces ha ganado el Circuit, cinco veces, y todas ellas de manera consecutiva.
Un gran año para Maria Isabel Ferrer que está más fuerte que nunca y, aunque no le haga falta a nivel clasificatorio, seguro que estará en alguna de las tres pruebas que restan de este circuito. En unos días se conocerá el vencedor en categoría masculina, así como la clasificación final por categorías y por clubes.
