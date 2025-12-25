Prieto tilda de "chapuza" el trámite del Consell en el conflicto territorial con Xeraco

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, considera que la decisión de la Generalitat de dar a Xeraco un tramo de la playa virgen de l’Auir se basa en un expediente que califica de «chapuza administrativa», y por tanto se mantiene firme en llegar «hasta donde haga falta» por la vía judicial para defender «el interés general de Gandia» en este litigio que empezó el municipio vecino hace siete años.

En un reciente brindis navideño con la prensa, y a preguntas de los periodistas, el alcalde lamentó que el Consell «nunca haya considerado los argumentos de Gandia». Por ello, añadió que el consistorio gandiense seguirá adelante con un recurso contencioso-administrativo contra esta resolución de Presidencia de la Generalitat, «y si hace falta llegaremos hasta el Tribunal Supremo». Para ello también pide, como de hecho así se está produciendo, «que todos los grupos municipales vayamos juntos en esta cuestión».

Por otra parte, Prieto se pregunta si el Ayuntamiento de Xeraco estaría dispuesto a asumir «de manera retroactiva» el coste de la limpieza de esta playa, como la que se realiza cada verano, o la que se hizo de manera extraordinaria tras llegar los residuos de la dana, una labor que siempre ha ido con cargo al consistorio gandiense.

Con todo, el alcalde lamentó que siga en pie este conflicto territorial «que Gandia no ha buscado», y que se tengan que destinar recursos económicos a un asunto que, en su opinión, «es más propio de una película de Berlanga que de dos ayuntamientos serios».

Lo cierto es que este deslinde entre los municipios de Gandia y Xeraco se ha convertido en una cuestión más de patriotismo local que otra cosa, ya que está en litigio un tramo de 150.000 metros cuadrados (unos 600 metros lineales) que en el última instancia son dominio público marítimo-terrestre, y por tanto, propiedad del Estado.

Además, se trata de una playa natural con numerosas normativas de protección ambiental en la que no puede haber ningún tipo de aprovechamiento ni explotación económica, es decir, está prohibido instalar chiringuitos o realizar cualquier otra actividad privativa, aunque sea de forma temporal en verano.

Vista de los terrenos en disputa. / Àlex Oltra

Este insólito enfrentamiento de límites municipales entre Gandia y Xeraco por un tramo de playa se remonta al año 2018, cuando Xeraco inició un deslinde del término en la playa virgen de l’Auir, en una zona junto al río Vaca. La clave está en que Xeraco considera, en virtud de un acta de deslinde de 1904, que su tramo de playa queda al norte de la desembocadura, pero Gandia argumenta que el límite está en el propio cauce y no en la desembocadura, que ha ido oscilando y serpenteando con el paso del tiempo.

En noviembre de 2018 ambas comisiones se encontraron en la playa, como si fueran a librar una batalla. La de Xeraco señalizó con mojones «su» tramo, y la de Gandia, con la presencia del alcalde, se limitó a registrar lo sucedido.

Consultado el Instituto Geográfico Nacional (IGN), este, en enero de 2024, dio la razón a Xeraco, basándose en la histórica acta del 18 de junio de 1904, levantada por el entonces Instituto Geográfico y Estadístico. La Dirección General de Administración Local hizo suya esta propuesta formulada por el IGN, y la trasladó a la Diputación de València, que no hizo alegaciones. En abril de 2024 Gandia pidió que se revisara el asunto.

Pero Presidencia de la Generalitat sometió el expediente al Consell Jurídic Consultiu, que emitió informe favorable el 12 de junio de 2025 en los términos del IGN. Contra la resolución de Presidencia, publicada el 14 de julio de este año en el Diari Oficial, el Ayuntamiento de Gandia interpondrá un recurso contencioso-administrativo al Tribunal Superior de Justicia.

La unanimidad en ambos ayuntamientos es total e incluso va más allá de los partidos políticos, es decir, que tanto el PSPV-PSOE, como el PP y Compromís defienden cada uno a su respectivo municipio, ya sea Gandia o Xeraco, aunque sus representantes compartan ideología. De hecho, cuando Xeraco inició el expediente gobernaba en la localidad el PSPV-PSOE con apoyo de Compromís, y fue un concejal nacionalista, Estéfano Torres, quien lo promovió. Por tanto, las espadas por un tramo de l’Auir siguen en alto.