Sexta plaza para el equipo femenino del CA Safor Teika en el Campeonato Provincial Infantil

El Club d’Atletisme Safor Teika participó con un equipo femenino en el Campeonato Provincial Sub14 (Infantil) por Equipos Short Track, disputado el sábado pasado en el pabellón Luis Puig de València. Las chicas fueron sextas, con 54 puntos, en un evento que ganó el Diputación de València CA, con 96.

Cabe destacar las primeras posiciones de Jimena Jurado, en los 1.000 ml, y de Vera González, en los 2.000 ml y la tercera plaza de Valeria Díaz, en los 500 ml.

El equipo femenino estuvo formado por Sara Gavilà, Alba Valero, Noa Giosa y Valeria Díaz (60 ml), Valeria Díaz y Jimena Jurado (500 ml), Eleonor Calatayud y Blanca Molina (1.000 ml), Vera González (2.000 ml), Blanca Molina y Mireia Femenía (60 mv), Marta Escribà y Alba Valero (altura), Romaissa Halout y Wafaa Redoine (pértiga), Romaissa Halout y Mireia Femenía (longitud), Sara Gavilà (triple salto), Noa Giosa (peso) y Sofía Contreras en peso y marcha. El equipo de relevistas 4x200 ml lo formaron Sara Gavilà, Marta Escribà, Wafaa Redoine y Vera González. También compitieron Andreu Sanmartín (pértiga), Alan Tercero (altura), Andrius Stankevicius (60 ml) y Anass Jied en los 1.000 ml.