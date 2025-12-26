Adiós a otro comercio emblemático de Gandia: cierra la tienda de tocados El Cisne

En pocos días la ciudad de Gandia dejará de tener otro comercio histórico. Se trata de la tienda de complementos y tocados El Cisne, ubicada en el centro histórico, en la calle Sant Pasqual. La jubilación de su propietario, Damián Abarca Calera, unida a la falta de relevo generacional obligan a cerrar a este establecimiento, que fundaron como camisería y venta de sombreros sus abuelos, Damián Abarca Martínez y Vicenta Moreno, en la también céntrica calle Major, y que después pasó a los hijos de estos, los hermanos Damián y Palmira Abarca Moreno.

Lo del Cisne viene porque los comercios cercanos tenían nombres de animales fieros, como el león, y los Abarca optaron por un animal más pacífico y elegante.

Ahora bien, el negocio familiar en cierta manera hereda una sombrerería que abrió en 1928 también en Gandia, en la calle Major, número 73, el bisabuelo de Damián, José Moreno, que además tenía una fábrica de sombreros en la calle Ferrocarril d’Alcoi. Moreno, a la sazón, fue uno de los fundadores del PSOE en la ciudad.

Damián Abarca en el establecimiento de la calle Sant Pasqual. / Josep Camacho

Al estallar la Guerra Civil (1936-39) Damián Abarca Martínez, abuelo del actual propietario, combatió en el bando republicano, y tras acabar la contienda salió por el puerto de Gandia en el barco «Galatea», con las últimas autoridades republicanas, primero hacia Londres, luego a Estados Unidos, y después acabó recalando en Venezuela, donde fundó una fábrica de camisas.

Por su parte, la mujer, Vicenta, con dos hijos pequeños, Damián y Palmira, se quedó al frente de la sombrerería, no sin sufrir alguna que otra amenaza por parte de las nuevas autoridades franquistas, de las que se pudo ir zafando. Mientras, seguía manteniendo contacto con su marido por carta. Años más tarde, siendo adolescentes, los hermanos Damián y Palmira también embarcaron hacia Venezuela, pero regresaron a España en 1963.

Palmira llegó embarazada de Gemma, y Damián Abarca Moreno ya tenía un niño pequeño de tres años, Damián Abarca Calera, nuestro protagonista, de hecho él nació en Caracas. En aquél momento los hermanos tomaron las riendas del Cisne, hasta sus respectivas jubilaciones. Por su parte, Damián Abarca Martínez, ya mayor, tras liquidar sus negocios en Venezuela regresó en el año 1965.

En la última etapa, ya con Damián Abarca al frente, El Cisne se ha centrado en complementos para hombre y mujer, y algo que ha marcado su diferencia y su singularidad: tocados y abanicos elaborados de manera totalmente artesanal por Damián, y hechos por encargo para numerosas festeras, reinas o falleras de la comarca.

La tienda se ha especializado en tocados. / J.C.

De forma paralela, la hermana de Damián, Rosa Abarca, se ha decantado por otro sector, el del calzado infantil y juvenil.

La mujer de Damián, Ángeles, y sus dos hijos, Damián y Ángela, no seguirán con el negocio. ¿Y qué pasará con el local, el bajo comercial? Quieren sacarlo al mercado, pero a Damián le gustaría que fuera «un negocio estable, que no cerrara a los tres meses, como pasa con muchos, y que diera vida a la calle y al barrio, alguien que sea consciente del sacrificio que comporta llevar un comercio».

Damián observa que hay varios comercios cerrados en el centro histórico, o que abren sólo unas horas, y es algo que no le gustaría que pasara con su local.

El Cisne tiene clientas de toda la vida y de toda la Safor, que ahora se quedan huérfanas, en un sector casi único en la ciudad. Este domingo, 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, echará el cierre definitivo, y así lo anuncia desde hace días con un gran cartel en la puerta: «Cerramos después de más de 40 años como negocio familiar, donde hemos tenido el gusto y la oportunidad de acompañaros en vuestros eventos y momentos destacados».