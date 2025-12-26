Detenido por provocar un incendio en Oliva un hombre que pidió un mechero "para pegar fuego al campo"
El fuego se produjo cerca de la carretera N-332, en la partida de Jovades, en zona agrícola no forestal. La Guardia Civil lo arrestó tras una investigación
Josep Camacho
La Guardia Civil ha detenido a un hombre como responsable de un incendio no forestal que se produjo en una zona agrícola, entre las localidades de Gandia y Oliva, a finales de noviembre.
Se trata de un incendio agrícola no forestal que provocó al corte de la carretera N-332 a la altura del kilómetro 210, en la partida rústica de Jovades, como informó en su día este periódico.
Este incendio afectó a un total de 23 parcelas, con una extensión quemada de 3,5 hectáreas y cinco viviendas desalojadas.
Los agentes averiguaron que minutos antes de que se avistara el fuego un hombre había pedido un mechero, en una zona cercana, diciendo que quería prender fuego al campo. Esta información hizo sospechar a los agentes de que se trataba de un incendio intencionado.
Finalmente, las pesquisas llevaron a la identificación y detención de un hombre de 70 años y nacionalidad española al que se le atribuye un delito de daños. La investigación fue llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Oliva-Gandía. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Gandia.
