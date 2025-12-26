Los más de 200 litros por metro cuadrado en 20 horas cortan caminos en la Safor

El área comprendida entre los municipios de Beniflà, Potries, el Real de Gandia y la propia ciudad de Gandia ha registrado este día de Navidad y madrugada del 26 de diciembre precipitaciones que, en solo 20 horas, han dejado más de doscientos litros por metro cuadrado.

Ha sido la jornada de Navidad más lluviosa que se recuerda en la comarca. A media mañana de un día tan señalado el agua ya hizo acto de presencia y, lentamente, fue a más y, sobre todo, de forma insistente. En algunos momentos alcanzó episodios de torrencialidad, pero afortunadamente no se prolongaban en el tiempo. Las precipitaciones han seguido toda la noche y madrugada de este viernes, generando esos acumulados altísimos que, sin embargo, no han causado daños o problemas significativos, entre otros motivos porque era un día festivo.

Según datos de Avamet, a lo largo y ancho de la Safor las lluvias han sido generalizadas y generosas, con más de cien litros por metro cuadrado en todos los municipios y picos que, en Beniflà, alcanzan los 214. Más de doscientos se han medido en toda la llanura central de la comarca.

El camino que va del polígono de Palma de Gandia por el río Vernissa, cortado, esta mañana del viernes. / Levante-EMV

Esos datos han avalado la medida de la Agencia Estatal de Meteorología y el departamento de Emergencias 112 de la Generalitat, que decretaron alerta naranja por fuertes precipitaciones durante todo el 25 de diciembre únicamente en la comarca de la Safor. Lluvias intensísimas también se han producido en la vecina comarca de la Marina Alta.

Fruto de ello, todos los barrancos han registrado crecidas importantes, y muchos caminos rurales y que discurren por zonas bajas o que cruzan los cauces han quedado cortados para evitar que nadie los atraviese, poniendo en riesgo su integridad.

En Gandia la mayoría de los caminos cortados corresponden a la cuenca del barranco de Beniopa, como es habitual en este tipo de episodios de lluvias, y también se situaron vallas en los vados que atraviesan el río Serpis, desde Villalonga a Gandia, fundamentalmente por precaución. En el valle del Vernissa, donde la lluvia también ha superado ampliamente los 150 litros, se han situado vallas cerrando los accesos que cruzan el cauce.

Un camino cortado por la crecida del barranco de Beniopa, en Gandia. / NATXO FRANCES

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, convocó el mismo día de Navidad una reunión de urgencia del Cecopal para analizar la situación, pero no han sido necesarias medidas adicionales a la llamada a la precaución y a la atención que han prestado los agentes de la Policía Local desplegados.

En la agricultura en general la precipitación ha sido positiva, pero muchas zonas con problemas de drenaje han quedado inundados.

Previsión de lluvias, pero más moderadas

Para los próximos días, la Agencia Estatal de Meteorología anuncia que las lluvias seguirán, pero de forma más moderada. El mayor riesgo se presenta entre la noche del domingo y la madrugada y mañana del lunes, si bien no están activadas alertas de riesgo. Las temperaturas seguirán siendo normales para esta época del año, con pocas oscilaciones.