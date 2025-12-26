Las enmiendas «imposibles» del PP al presupuesto municipal de Gandia

Antes incluso de que se debatan, ya se sabe que las enmiendas del Partido Popular al presupuesto municipal de Gandia de 2026 van a ser rechazadas. El portavoz del Grupo Municipal Popular, Víctor Soler, junto al concejal Guillermo Barber, señalaron a los medios de comunicación las líneas generales de esas enmiendas y, a los pocos minutos, el edil de Hacienda, Salvador Gregori, las rechazó de plano. El pleno está fijado para el próximo martes, 30 de diciembre.

Los populares mostraron su «rechazo frontal» a los cánones anticipados que el Gobierno local prevé cobrar en 2026 y que, según añaden, «alcanzan los 20 millones de euros». «Se trata de las mismas fórmulas del socialismo que ya arruinaron Gandia», señaló Soler, recordando el precedente del canon del agua y saneamiento por un total de 67 millones cobrado durante el Gobierno de José Manuel Orengo, «que no se destinó a su finalidad y acabó gastándose en fiestas y mariscadas».

El Gobierno local ya anunció dos de los cánones que sí figuran en el presupuesto de 2026 como ingresos. Uno, que aportará la empresa que gestione los párkings municipales, será cercano a los 20 millones de euros, y servirá para, por una parte, adquirir el garaje subterráneo de la avenida de la República Argentina. El resto del dinero se destinará a terminar las obras de urbanización del polígono de Sanxo Llop.

El otro canon, a cuenta de la empresa que gestionará la zona azul de aparcamiento en superficie, será de 3 millones de euros y se destinará a inversiones, entre ellas la adquisición del solar situado frente al polideportivo municipal, hoy aparcamiento y, en un futuro, posible espacio para construir instalaciones deportivas.

Frente a esas propuestas del Gobierno local el PP exige que estos ingresos «se destinen a medidas que beneficien directamente a los ciudadanos», y ahí apuntan a la reducción de la deuda municipal, cuya devolución «el actual Gobierno socialista ha aplazado hasta el año 2070». Soler lamenta que el Gobierno local «no aclare el destino de los recursos», lo que, a su juicio, evidencia una gestión «opaca y poco fiable».

Como respuesta el concejal de Hacienda, Salvador Gregori, apuntó que cuando Soler y Barber estaban en el Gobierno se presupuestaban ingresos por cánones de más de 10 millones de euros al año. «Tienen la memoria muy corta. Contemplaban ingresos totalmente irreales, en presupuestos ilegales, y ahora se permiten el lujo de valorar nuestras cuentas». Gregori añadió que desde el Gobierno local «llevamos más de una década trabajando para arreglar su desastre, así que bien harían de apartarse y abandonar la mentira, la trola y el bulo constante».