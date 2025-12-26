Un gandiense, nombrado alto cargo del Consell de la Generalitat

El gandiense Alberto Pascual Flores, un hombre procedente de una familia dedicada durante décadas al sector de la venta de vehículos, ha sido nombrado director general de Coordinación de la Acción del Consell de la Generalitat. Así lo ha anunciado el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, durante la rueda de prensa posterior a la reunión presidida por Juanfran Pérez Llorca.

Ante este nombramiento, Víctor Soler, presidente del Partido Popular de Gandia, ha querido felicitar públicamente en nombre de todo el partido a Alberto Pascual.

Para Soler, esta designación "tiene un valor que va más allá de lo institucional". “Que un gandiense, afiliado al Partido Popular de Gandia, asuma una responsabilidad de este nivel es motivo de celebración para todos los que creemos en el proyecto del Consell del PP, y más aún, por la importancia que tiene para el proyecto en el que trabajamos desde Gandia”.

La Dirección General de Coordinación de la Acción del Consell desempeña un papel clave en el apoyo a la Presidencia del Consell, marcando directrices, coordinando la acción política y fortaleciendo las relaciones con el Estado, Europa y otras comunidades, según ha señalado Soler.

El líder de los populares de Gandia ha querido subrayar, especialmente, la dimensión local de esta decisión. “Este nuevo nombramiento fortalecerá aún más la comunicación del PP de Gandia con el Consell, permitiendo maximizar los logros para nuestra ciudad gracias a la colaboración entre administraciones que siempre hemos defendido y al valor añadido que supone contar con un gandiense plenamente integrado en el proyecto desde el que se trabaja por Gandia en el Consell, facilitando así su progreso y desarrollo.”