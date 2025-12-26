La lluvia alcanza la cuenca alta del Serpis y llena la «hucha» de la Safor

En solo 36 horas transcurridas entre el día de Navidad y el 26 de diciembre, el pantano de Beniarrés, situado entre este municipio del Comtat y l’Orxa, en la misma comarca, ha ganado un hectómetro cúbico de agua. Esa cantidad es suficiente para cubrir durante un mes la demanda que requieren los dos sistemas de riego de la Safor, el de los Canales Altos y el de los Canales Bajos, con cerca de 34.000 hanegadas de terreno.

Ese es uno de los beneficios que ha generado la lluvia caída en las últimas horas, muy copiosa en la Safor, con más de 200 litros por metro cuadrado en el área central de la comarca, pero también con registros importantes en la cuenca media y alta del Serpis, el espacio físico de donde se alimenta el embalse de Beniarrés.

Según revela la Confederación Hidrográfica del Júcar en sus sistemas de información abiertos, este viernes 26 de diciembre las reservas de agua ya alcanzan casi 8 hectómetros cúbicos, el 27% de su capacidad total, y es previsible que en las próximas jornadas el constante aporte del río siga elevando la cota.

El rápido incremento del pantano se ha producido gracias a las lluvias de entre 40 y 70 litros por metro cuadrado que han caído en extensas áreas del Comtat y de l’Alcoià. Solo en los dos últimos días la propia ciudad de Alcoi ha acumulado 64 litros por metro cuadrado, lo que ha elevado a 432 litros el total del presente año que está a punto de finalizar.

Un 2026 normal en lluvias

Más generosas han sido las lluvias en la localidad de Agres, con un acumulado desde el 1 de enero que roza los mil litros por metro cuadrado. En la misma presa de Beniarrés son 885 los litros que se han medido durante todo el año. Se trata de datos que permiten hablar de un 2025 normal desde el punto de vista pluviométrico.

Pese a eso, el pantano no está para echar cohetes. Según los registros oficiales, sigue estando algo por debajo de la media de los últimos años en cuanto a reservas, pero a poco que siga lloviendo en las próximas semanas o meses se podría llegar a la mitad de su capacidad máxima, que es de 27 hectómetros cúbicos. A muy corto plazo, para este fin de semana se esperan precipitaciones en esa misma zona, y es buena noticia la nieve que se ha acumulado en áreas de la Font Roja y el Montcabrer, que también acabará en las masas de agua subterráneas que afloran hacia el Serpis.

Esta situación ya permite respirar tranquilos a los propietarios de suelo agrícola de la Safor que riegan de los dos sistemas de canales del Serpis. Las precipitaciones que han caído ahora permiten garantizar la humedad en el suelo prácticamente durante los dos próximos meses de días cortos y fríos, y, bien administrada, el agua del pantano cubriría la demanda hasta el otoño aunque ya no se produjeran precipitaciones.

Como en tantas otras ocasiones, la pena es que la lluvia más intensa haya regado generosamente solo aguas abajo de Beniarrés. La localidad de l’Orxa, a poca distancia de la presa, ha acumulado 192 litros entre el jueves el viernes, y también ha llovido mucho en la cuenca del Vernissa, desde Pinet a Beniarjó.

Fruto de ello es la imagen del río Serpis en Gandia, con una considerable crecida que se mantendrá durante días y que ha llamado la atención de muchas personas. Los caminos que cruzan por el interior del cauce entre Villalonga y Gandia han sido cortados y algunos quedaron rebasados durante horas por la corriente.