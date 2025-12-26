Preocupación en las playas de la Safor por el temporal marino

El fuerte temporal de levante que azota la Safor desde hace dos días está generando problemas en las playas de la comarca. El nivel del mar ha subido y se ha generado un fuerte oleaje, de manera que muchos arenales han quedado invadidos por el agua.

Pese a que la lluvia, el viento y el frío no invitan a pasear por las playas, ni siquiera por los paseos marítimos, algunos municipios han dispuesto vigilancia para controlar los efectos del fuerte oleaje. Esa preocupación es mucha allí donde existe un mayor riesgo de retroceso de la costa, donde se teme que, si va a más, el mar supere los muros o las dunas litorales y pueda alcanzar áreas construidas o viviendas.

La imagen de este viernes se repite de norte a sur. Desde la Goleta de Tavernes de la Valldigna, una de las playas que más ha sufrido los embistes de los temporales en los últimos años, hasta la zona sur de la comarca, especialmente entre Gandia y Piles, el mar cubre buena parte de la arena. En Daimús, Bellreguard y Piles las olas más elevadas alcanzan los muros de los paseos. En Oliva el agua también ha superado los niveles normales y se ha adentrado en las playas.

La playa de Oliva, este viernes, engullida por el agua. / Levante-EMV

El oleaje, además, ha arrastrado suciedad hacia algunos de esos arenales, especialmente cañas y algo de basura en forma de plásticos que llegan al mar a través de los cauces de ríos y barrancos, lo que puede obligar a una actuación de limpieza de cara a los próximos días para tener las playas limpias.

Esta situación adversa se espera que se detenga en las próximas horas, dado que la Agencia Estatal de Meteorología prevé que el viento gire a poniente, poniendo fin a las lluvias y alejando el agua hacia el interior del mar.