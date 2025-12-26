Así queda el Festivern de Tavernes tras las fuertes lluvias

Las lluvias de los últimos días no afectarán al inicio del Festivern, que se mantiene en Tavernes de la Valldigna en las fechas previstas, del 28 al 31 de diciembre. Fuentes de la organización confirman que ni el temporal de la semana pasada ni el de este jueves, día de Navidad, y viernes, han afectado a la logística del festival, de hecho hoy mismo continúan los trabajos de montaje, iniciados hace unos días.

La organización prevé la asistencia de unas seis mil personas llegadas en su mayoría, y como viene siendo habitual, de la Comunitat Valenciana, Catalunya e incluso las Islas Baleares. Muchos de ellos son jóvenes que escogen esta original manera de despedir el año y dar la bienvenida al siguiente, de hecho es de los pocos festivales que se organizan en torno a la Nochevieja.

Aunque Aemet prevé que la semana que viene, la última del año, se inicie con lluvias, el tiempo será estable para el miércoles 28, cuando arranque el festival con el Festivernet, dirigido al público familiar, y donde actuará un año más el grupo de Alzira La Fúmiga, que cierra su gira, un evento que ya ha agotado todas las entradas.

Esto dará paso al Festivern propiamente dicho. La zona de acampada se abrirá en la explanada del Vergeret el jueves, 29, por la mañana. El mismo día empezarán las actuaciones. En el cartel hay más de 20 bandas y artistas como Figa Flawas, Auxili, The Tyets, Búhos, Boikot o Pep de la Tona.

Por otra parte, el ayuntamiento ya ha dispuesto un dispositivo especial de vigilancia.

El año pasado llovió intensamente el último día del festival, el 31 de diciembre, cosa que motivó algunos retrasos en la programación y la lógica incomodidad en la zona de acampada, que está al raso, pero esto no afectó en absoluto al desarrollo de los conciertos, que se realizan bajo una gran carpa, y por tanto a resguardo de las inclemencias meteorológicas.