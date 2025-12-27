Gandia compra otro edificio de 9 pisos con ayuda de la Generalitat y el Gobierno

Una ayuda gestionada por la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda de la Generalitat con fondos del Ministerio de Vivienda va a permitir al Ayuntamiento de Gandia poder cumplir con un compromiso que fue anunciado hace meses. El consistorio adquirirá en breve un edificio entero de la calle Sant Enric donde «reposan» nueve pisos que requieren algunas reformas y que están vacíos desde hace años a pesar de la enorme demanda habitacional que se registra en esta ciudad.

Gandia ha sido, de hecho, la tercera ciudad valenciana más beneficiada del plan de subvenciones para la adquisición y reforma de viviendas, solo por detrás de la propia capital, València, y del municipio de Turís, en la Ribera Alta.

Según la orden de la Generalitat, a la que ha tenido acceso este periódico, la subvención es de 770.000 euros, a los que hay que sumar otros 48.228 euros que se tienen que destinar a las necesarias reformas en ese edificio y, así, poner las viviendas al mercado de alquiler asequible.

El edificio en cuestión era propiedad de la Sareb, el llamado «banco malo» que se quedó con miles de viviendas propiedad de bancos y de empresas que no pudieron devolver los créditos que habían solicitado para su construcción.

El edificio que se adquirirá en la calle de Sant Enric. / Levante-EMV

Hace unos meses el Gobierno español transfirió los inmuebles de la Sareb a la Entidad Estatal de Vivienda y Suelo (Sepes), que en el último Consejo de Ministros cambió de nombre para llamarse empresa estatal «Casa 47». Ese número responde al artículo de la Constitución Española que garantiza el derecho a una vivienda digna, y englobará o gestionará la mayoría de las actuaciones de la Administración del Estado dirigidas facilitar un techo para todas las familias. El acceso a una casa ya es, con diferencia, el principal problema expresado por los españoles.

Según señala el concejal de Vivienda de Gandia, Salvador Gregori, una vez publicada la ayuda de más de ochocientos mil euros se procederá a iniciar la negociación con los responsables de Casa 47 para la adquisición y, una vez logrado el objetivo, se procederá a licitar primero un concurso para las necesarias reparaciones y mejoras de los 9 pisos y, después, para su adjudicación.

Alquiler muy rebajado

La intención, añade el concejal Gregori, es que se puedan ofrecer los pisos a un precio de alquiler de entre 400 y 500 euros al mes, una cifra que supone una rebaja de aproximadamente el 40 por ciento respecto al precio medio de mercado para un inmueble de las mismas características. Los beneficiarios deberán cumplir determinados criterios, especialmente en cuanto a los ingresos y a la renta, como ya se está haciendo en otras viviendas públicas de Gandia.

Otras 5 en Magistrat Català

Las obras de reforma y el posterior concurso para la adjudicación de los alquileres se podría solapar con otro edificio de cinco viviendas, cuatro pisos y un gran ático, que ha ha sido adquirido y escriturado a nombre del Ayuntamiento de Gandia. Se trata de un bloque de la calle del Magistrat Català, muy cerca de donde se planta la falla de la comisión de la Sagrada Família-Corea. Como ocurre con tantísimas viviendas que han permanecido vacías durante años, antes de poder ser nuevamente ocupadas hay que realizar reformas, y esa actuación es la que ahora va a acometer el ayuntamiento.

Desde hace años el Gobierno de Gandia ha tratado de aplicar políticas para facilitar el acceso a la vivienda, a pesar de que las competencias municipales en ese ámbito son muy limitadas. Lo demuestra el hecho de que este haya sido el único ayuntamiento de la Safor que ha optado a las ayudas del Ministerio de Vivienda para la adquisición de pisos destinados al mercado de alquiler asequible. Y, obviamente, el único en conseguir el objetivo.

Con el paso del tiempo, y en acciones adoptadas por distintos gobiernos municipales, el ayuntamiento tiene un parque público de 224 viviendas, a las que se sumarán las cinco de la calle Magistrat Català, las nueve de Sant Enric y otras cuatro en las calles Benicanena y Sant Pere que también requieren obras de rehabilitación previa a ser alquiladas. En total 242 pisos de titularidad pública que sitúan a la capital de la Safor en una de las ciudades con mayor número de inmuebles de toda la Comunitat Valenciana.

Pese a eso, la vivienda vacía que no se alquila sigue siendo una mina en la que trabajar para que esos inmuebles salgan al mercado y puedan ser ocupados por inquilinos.