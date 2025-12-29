Ador proyecta "Redescobrint el Pirineu"

La Biblioteca Municipal acogerá el próximo viernes 2 de enero, a las 19:00 horas, la proyección del documental “Redescobrint el Pirineu”, una obra protagonizada por el reconocido atleta de montaña Kilian Jornet, que forma parte del proyecto "Into the (Un)known".

El documental propone un viaje íntimo por la mente y la experiencia de Jornet mientras afronta uno de los retos más exigentes de su carrera: cruzar la cordillera pirenaica enlazando todos los principales picos de más de 3.000 metros en tan solo ocho días. Para lograrlo, contó con la ayuda de guardas de refugios locales, amigos y una ruta GPX aproximada.

A lo largo del recorrido, el deportista reflexiona sobre el retroceso de los glaciares, la fusión del día y la noche durante el esfuerzo extremo y el redescubrimiento de las montañas de su tierra natal, ofreciendo una mirada profunda y reflexiva sobre la relación entre el ser humano y la alta montaña.

Tras la proyección, se celebrará una mesa redonda en la que se debatirá sobre la relación entre el alpinismo y el trail, fomentando el intercambio de ideas entre personas aficionadas a la montaña y al deporte al aire libre. La actividad está organizada por el CEM Ador, con la colaboración del ayuntamiento, y está abierta al público.