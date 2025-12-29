La candidatura de Potries 2031 ya cuenta con el apoyo de numerosos municipios

Potries ya es oficialmente candidato a convertirse en el primer pueblo valenciano reconocido, por primera vez en la historia, como Capital Europea de la Cultura. La candidatura, tras aprobarse en el pleno del pasado día 22 de diciembre, se ha registrado este lunes por vía telemática ante el organismo competente. El municipio de tan solo 1.000 habitantes aspira a este reconocimiento que el Ministerio de Cultura y la Unión Europea tienen que hacer para el año 2031, pero que se elegirá en 2026.

La Capital Europea de la Cultura es una iniciativa impulsada por la Unión Europea desde el año 1985 que otorga un reconocimiento anual en algunas ciudades europeas que sitúan la cultura en el centro de sus políticas. Cada año, la Unión Europea selecciona uno o más países para elegir sus capitales de la cultura, de forma que en 2026 a España le corresponde encontrar una Capital Europea de la Cultura para el año 2031, junto con Malta, para llenar todo el año de celebraciones de arte y cultura.

“Potries 2031”, como única candidatura valenciana que concurrirá a esta convocatoria, ha conseguido aglutinar el apoyo de la Generalitat, la Diputación de València, el Consell Valencià de Cultura, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, las cinco universidades públicas valencianas y múltiples asociaciones culturales.

Pero el pueblo de la Safor también tiene muchos apoyos de otras localidades. De la Safor Potries cuenta con Gandia, Oliva, Tavernes de la Valldigna, l'Alqueria de la Comtessa, Ròtova, Bellreguard y más. Entre otros municipios de referencia destacan Sagunt, Altea y Bicorp como capitales culturales valencianas, o l'Alcora, Manises y Orba como pueblos de tradición alfarera y cerámica.

Potries está tejiendo una “red de satélites culturales” que incluye municipios valencianos pero también otros territorios de España. “El objetivo es hacer valer el esfuerzo de tantos pueblos del mundo rural que quieren garantizar sus derechos culturales y también poner el foco en la diversidad cultural y lingüística”, apuntan desde la candidatura.

El alcalde, Sergi Vidal, aseguró que “podemos cambiar la historia del mundo rural y consolidar la apuesta de nuestro pueblo por la cultura como motor de desarrollo local, demostrando que más cultura es más calidad de vida”. Potries y su alcalde lo tienen claro: “Un pueblo puede ser Capital Europea? ¿Y por qué no? Con esta candidatura podemos continuar mostrando el orgullo que sentimos por nuestros pueblos”. El lema de la candidatura es “Orgullo de pueblos”.

Potries es el único pueblo pequeño que se presenta a Capital Europea de la Cultura 2031, y competirá contra grandes ciudades como Granada, Toledo, las Palmas de Gran Canaria, Burgos, Oviedo, Cáceres, Palma (Mallorca) y Jerez de la Frontera.