Finalizó Pro Música

Con un aplauso tan educado como unánime, finalizó el último concierto de Pro Música. Quizás la única asociación cívica que ha sobresalido en Gandia, por la defensa de la alta cultura en el campo de la música clásica.

La expresión más común en los corrillos previos y posteriores al acto fue “qué pena”, no obstante, el acto y la asociación concluyeron esa tarde-noche.

Se apagaron las luces cuando la música se acabó: fue el final de una experiencia intensa que ha tenido presencia en la ciudad con una continuidad ejemplar. Un final es una oportunidad para celebrar lo vivido y esa celebración es la que propongo a los ciudadanos de la ciudad de la que formo parte con estas palabras escritas.

Preparémonos. Ahora el silencio nos va a envolver, pues se ha desvanecido un mundo. No fue de repente; estábamos avisados.

“Pro Música” se acabó sin ruido, sin declaraciones altisonantes, ni quejas en público, con la dignidad que siempre tuvo; leía hace unos días - y no sé de quién proviene la cita - que «las historias más hermosas son aquellas que saben cuándo terminar». Bien, "Pro Música” es, sin duda, una historia hermosa, de las más hermosas que en nuestra ciudad han sido.

En un reducido universo de una ciudad media, el mundo entra en resonancia al aparecer elementos enriquecedores del vivir. La gran música ha servido para unir a un grupo importante de personas en el sentimiento musical, universal, generado por los intérpretes que proporcionaron a los socios y amigos, la alegría de escuchar la música en directo, y como bien sabemos, “el sentimiento no engaña”.

El trabajo realizado ha sido enorme y su calidad, con la vista hacia atrás, impresionante, algo que agradecemos a Óscar Creus y a sus cuatro anteriores presidentes que le precedieron: esfuerzo enorme y ayudas externas más bien escasas, mientras el excelente salón de actos de la Casa de la Marquesa, cuyos funcionarios siempre cuidaron con esmero a la asociación, se llenaba concierto tras concierto realizado, dando cuenta de la calidad de los intérpretes y de los programas. Vaya por delante nuestra admiración, agradecimiento y consideración como ciudadanos de Gandia.

En todo caso, y pese a nuestro pesar, somos conscientes de que nada ocurre inútilmente, y aunque ahora se imponga el silencio, miraremos al futuro. Basta recordar las palabras del gran alicantino, Gil Albert, cuando nos decía: “¿El fin qué es? Atengámonos, pues, a nuestro río”.