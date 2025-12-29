La granizada de la Safor cubre varios términos de una capa de hielo

Tremenda granizada la que en la tarde de este pasado domingo cayó en amplias zonas del norte de la Safor, especialmente en los términos municipales de Barx, Simat de la Valldigna, Benifairó de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Xeraco y Xeresa. Con menor intensidad el granizo también apareció en otras zonas, y en todos los casos la piedra llegó acompañada de una intensa precipitación de agua.

La imagen más impresionante se pudo ver en Xeraco, con una playa que quedó completamente cubierta de un manto de hielo. El granizo acumulado en las calles obstaculizó el sistema de evacuación de agua, de manera que, según señaló el alcalde, Avelino Mascarell, se han producido algunos problemas por inundación de plantas bajas y garajes. Pese a eso, en ningún momento fue necesaria la evacuación de personas. También hubo problemas para circular por las calles, incluidos algunos vehículos que se quedaron inmovilizados hasta que el agua de lluvia posterior se llevó el manto blanco del granizo.

Algo más al interior, entre Simat de la Valldigna y Barx, el granizo que cayó durante cerca de una hora también sorprendió e impidió la circulación por algunos caminos. En áreas de montaña hubo coches que quedaron bloqueados durante largo rato por el riesgo a que se deslizaran sobre el granizo helado y se salieran de la vía. Según informan desde Emergencias, tampoco en este caso fue necesario el rescate de personas.

En la Safor, la tormenta se centró en el área del Mondúver, pero fue todavía más intensa hacia el interior. En el extremo occidental de la comarca, donde se encuentra la partida del Pla de Corrals, perteneciente a Simat de la Valldigna, cayeron más de 250 litros por metro cuadrado. Allí la fuente que alimenta el nacimiento del barranco de Barxeta se vio ampliamente desbordada, y algunos vecinos expresaron temor por la cantidad de agua caída y sus consecuencias. Los problemas, sin embargo, se produjeron aguas abajo, a lo largo del cauce del barranco de Barxeta, que discurre por las comarcas de la Costera y de la Ribera Alta.

En este lunes posterior a la tormenta algunos agricultores esperan que el tiempo escampe para acudir a los campos y comprobar si el granizo, que aparentemente era fino, ha precipitado de mayor tamaño y ha causado daños a los cítricos o a las hortalizas.