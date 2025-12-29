El incendio de un contenedor en Gandia causa daños en dos vehículos
Los hechos sucedieron sobre las tres de la madrugada de este lunes
Josep Camacho
Gandia
El incendio de un contenedor en Gandia ha causado graves desperfectos en dos vehículos aparcados junto a ellos. Los hechos sucedieron a la altura del número 17 de la calle La Nau, en el Grau de Gandia, sobre las tres de la madrugada de este lunes.
La rápida actuación de los bomberos permitió que las llamas no se extendieran más ni perjudicaran a las fachadas contiguas. Tampoco se produjeron heridos.
