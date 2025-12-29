Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El incendio de un contenedor en Gandia causa daños en dos vehículos

Los hechos sucedieron sobre las tres de la madrugada de este lunes

Lugar del siniestro.

Lugar del siniestro. / Levante-EMV

Josep Camacho

Gandia

El incendio de un contenedor en Gandia ha causado graves desperfectos en dos vehículos aparcados junto a ellos. Los hechos sucedieron a la altura del número 17 de la calle La Nau, en el Grau de Gandia, sobre las tres de la madrugada de este lunes.

La rápida actuación de los bomberos permitió que las llamas no se extendieran más ni perjudicaran a las fachadas contiguas. Tampoco se produjeron heridos.

