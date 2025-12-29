Jaime Lloret, del Campus de Gandia, sigue en la elite mundial de los científicos influyentes
En la lista elaborada por la Universidad de Stanford hay más de 120 investigadores de la UPV
Josep Camacho
La Universitat Politècnica de València (UPV) cuenta con 121 investigadores entre los más influyentes del mundo, según la última actualización del Ranking of the World Scientists: World's Top 2 % Scientists, elaborado por la Universidad de Stanford.
De los 121 investigadores de la UPV que figuran en la lista, 45 aparecen en las dos clasificaciones que incluye: una que establece la clasificación según la trayectoria científica y otra que se centra exclusivamente en las publicaciones del último año.
En la lista que evalúa el conjunto de la trayectoria científica, el primer investigador ligado a la UPV es Avelino Corma, en la posición 33 mundial; Corma desarrolla su labor en el Instituto de Tecnología Química (CSIC- UPV); le siguen Juan Antonio Bisquert y Hermenegildo García, también del Instituto de Tecnología Química (ITQ).
Completan el top 5 de investigadores de la UPV según el World's Top 2 % Scientists, José Capmany, del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia (iTEAM – UPV) y Jaime Lloret, del Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras (IGIC – UPV Gandia).
Según informó la UPV en un comunicado, la clasificación de los más citados del último año lo encabeza también Avelino Corma y en segunda posición repite Juan Antonio Bisquert. Le siguen Jaime Lloret y Hermenegildo García. Pau Amaro Seoane, del Instituto Universitario de Investigación de Matemática Multidisciplinar (IMM - UPV), cierra el top 5.
Cabe destacar que los nombres de la UPV incluidos en el 2 % de Stanford sobresalen en un amplio abanico de campos de conocimiento, como la química, las telecomunicaciones, la inteligencia artificial, la electrónica, la física, la ingeniería agronómica, la ingeniería industrial y la informática, entre otros.
El Ranking of the World Scientists: World's Top 2 % Scientists identifica a los principales investigadores del mundo, que representan aproximadamente el 2 % del total de científicos a nivel mundial. Incluye datos estandarizados sobre citas, índice h y una amplia gama de indicadores bibliométricos. El personal investigador se clasifica en 22 campos científicos y 174 subcampos, a partir de datos de Scopus proporcionados por Elsevier a través del ICSR Lab.
