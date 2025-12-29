La Nostra Copa deparará un inédito partido entre el Villalonga CF y la UD Tavernes

Suerte dispar para los equipos de la Safor en el sorteo de la quinta edición de la Nostra Copa. Los dos equipos de Segunda que quedan en la competición se enfrentarán a clubes de la Lliga Comunitat con la esperanza de dar alguna sorpresa.

La UD Oliva, que lidera su grupo con ventaja, recibirá en el Morer al Benidorm, líder del Grupo Sur y con un gran potencial.

En la otra eliminatoria el Villalonga CF jugará en su campo contra la UD Tavernes, un partido inédito que seguro la afición local habrá acogido con alegría. Falta por determinar los días de los encuentros, que pueden ser el 3 o el 4 de enero, según queden los equipos.

El Villalonga CF va tercero en su grupo de segunda con veinticuatro puntos y el equipo vallero va tercero en la Lliga Comunitat.