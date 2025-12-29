Soler critica al Gobierno de Gandia en su balance del año

El portavoz del Grupo Municipal Popular en Gandia, Víctor Soler, hizo este lunes un balance del año en una rueda de prensa en la que alertó del «empeoramiento de la seguridad ciudadana» y del «aumento de la pobreza» en Gandia.

Soler considera que el Ejecutivo municipal en materia de seguridad «ha abandonado lo esencial» y puso como ejemplos «la falta de control en un asunto tan serio como es la trama de empadronamientos fraudulentos» o «el recorte de patrullas de la Policía Local en las calles».

Soler denunció el «deterioro» de las condiciones de vida en la ciudad «donde un 30% de la población se encuentra en riesgo de exclusión social, según el último informe de Cáritas».

En materia de Hacienda considera que el alcalde Prieto «está recuperando viejas fórmulas del socialismo que ya llevaron a Gandia a una grave crisis económica, como el adelanto de cánones en años preelectorales, el aumento de la deuda a través de empresas públicas y el mantenimiento de una elevada presión fiscal, aplazando la deuda hasta el año 2070».

Frente a la «parálisis» del Gobierno local Soler se refirió a la acción de otras administraciones gobernadas por el PP, y entre los «avances logrados» citó «el desbloqueo de la CV-60, las ayudas para la restauración de la Colegiata, el apoyo a la promoción turística de Gandia y el impulso al Plan Vive en materia de vivienda, con la construcción de 109 viviendas de protección pública que serán una realidad en esta legislatura».

Soler aludió a los denominados «pactos de ciudad», y aseguró que el Gobierno local «no ha dado ni un solo paso para hacerlos realidad». Recordó que el PP presentó sus propuestas en agosto. Por último, Soler vaticina que «el cambio de ciclo político iniciado en Extremadura acabará llegando a Gandia».

Como respuesta a estas consideraciones el concejal del Gobierno Salvador Gregori señaló que «todos los indicadores económicos demuestran que Gandia está creciendo», añadió que el asunto de la deuda sí se está solucionando, y lamentó la ausencia de Soler de Gandia al tener que compaginar su cargo de edil con el de Les Corts.