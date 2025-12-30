Así celebrará Gandia la Nochevieja: fiesta desde el mediodía hasta la madrugada
Todos los actos, las campanadas infantiles, el tardeo y la fiesta nocturna, serán en la plaza Major
Josep Camacho
El Ayuntamiento de Gandia ha preparado una completa programación para celebrar la Nochevieja, que se extenderá desde el mediodía hasta bien entrada la madrugada y con actividades pensadas para todos los públicos. Todos los actos serán en la plaza Major.
La celebración empezará con las campanadas infantiles, a las 11.30 horas, un espectáculo especialmente dirigido a los más pequeños. El conocido artista Dani Miquel y sus canciones acompañarán a los niños en esta entrada simbólica en el año nuevo. Además, se repartirán bolsas de cotillón y uvas entre los asistentes más jóvenes para hacer todavía más especial esta cita familiar.
Le seguirá el tardeo de fin de año, con actuaciones musicales que animarán el ambiente a partir de las 18 horas. Abrirá la programación el grupo La Sede 2.0, y a las 20 horas tomará el relevo DJ Pascal Renolt, que pondrá ritmo a las horas previas a la entrada del nuevo año.
La jornada culminará con las tradicionales campanadas y la fiesta de fin de año, también en la plaza Major, a partir de las 23.55 horas. Las campanadas se retransmitirán desde la pantalla del escenario y estarán acompañadas de un espectáculo pirotécnico. A continuación, la fiesta continuará con el espectáculo musical Carnavalia on Tour. Habrá una carpa para resguardarse del frío o en previsión de lluvia.
