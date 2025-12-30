La Font d’en Carròs celebrará en 2026 los 700 años de su fundación

El Gobierno de la Font d’en Carròs ha preparado una serie de actos, a celebrar a lo largo de 2026, para conmemorar el 700 aniversario de la fundación del pueblo por parte del almirante Francesc Carròs, que fue en 1326. La programación del Any Carròs, en líneas generales, se presentó recientemente en la Casa de la Cultura de la localidad.

La intención es que en este gran evento cultural y social se implique todo el pueblo, a través del ayuntamiento, colectivos y entidades, con actos tanto para oriundos como para visitantes, y que deje un legado que perdure en el tiempo y en la memoria colectiva, explicó la concejala de Cultura, Cèlia Escrivà.

Se ha creado una comisión de coordinación, encabezada por los concejales Juanjo Benavent y Maria Moratal y por el profesor Joan Marí. Para empezar, una de las producciones que ya se han materializado es una auca. En nueve viñetas explica de manera didáctica los orígenes del pueblo, con ilustraciones de Jordi Falgàs y texto de Esther Peiró. Está dirigida especialmente al público escolar. La auca la presentó la Filada Pirates, de los Moros i Cristians d’Oliva.

Cabe recordar que la historia de ambos municipios, Oliva y la Font, está conectada por el Castell del Rebollet. Cada mes de septiembre, con motivo de la Mare de Déu del Rebollet, se organiza una romería donde confluyen olivenses y fonteros.

Nuevo dulce: «carrossines». / Levante-EMV

En el aspecto gastronómico ya salieron del horno unos dulces creados especialmente para la ocasión. Las maestras jubiladas Llúcia Fuster y Pilar Gregori han creado las «carrossines», una especie de mazapanes elaborados con ingredientes típicos de la época medieval, como harina de algarrobo. Y a esto se añade una tapa, también con nombre de mujer, Estefania, en homenaje a la esposa del almirante, a base de «capellà» y sardina ahumada con crema de chirivía.

El Any Carròs también tendrá reflejo en la música. El compositor fontero Paco Escrivà está rematando una partitura de unos doce minutos de duración que estrenará la Agrupació Artisticomusical Carròs, probablemente en verano.

Además, el artesano de Potries Frederic Romaguera, especialista en confeccionar gigantes y cabezudos, está ultimando dos «gegants», el matrimonio formado por Francesc Carròs y Estefania de Lloria. Estos se sumarán a los dos «cabuts» con los que ya contaba el pueblo, los de Ramoneta de Vilaragut y Carroccio de Costa.

Recreación del matrimonio Carròs. / Levante-EMV

Está prevista la celebración de una mesa redonda con historiadores locales en la Casa de la Cultura, para finales de enero. Paco Peiró, trabajador del ayuntamiento jubilado, está acabando un libro novelado sobre el almirante.

Otro grupo de trabajo es el de historiadores, en su mayoría locales: Àngel García, Llúcia Fuster, Abel Soler, Miquel Fuster, Josep Marí, Roseta Millet, Gema Nalda, Jesus Verdú, y Maria Gualde.

Además, se presentará una pieza audiovisual, ya encargada a Paco Peiró y a Guillermo Escrivà, para recrear la vida y el contexto histórico del almirante. Para ello se han grabado imágenes con dron con tomas del Castell del Rebollet, entre otros. Y se han diseñado imágenes virtuales sobre cómo era la villa en la Edad Media o una recreación del matrimonio Carròs.

El Any Carròs también dejará huella en el arte urbano. El ayuntamiento ha cedido a Eloy Ángel y Roseta Fuster una medianera en la calle Diputació, junto al Patronato, para recrear la historia del pueblo. La intención es inaugurarlo con motivo del Porrat de Sant Antoni.

Maquetas de las dos esculturas. / Levante-EMV

Se están dando los últimos retoques a sendas esculturas, que se ubicarán en el Parc de la Muralla y en una rotonda de la entrada. Por una parte, el IES Joan Fuster de Bellreguard, concretamente alumnado del ciclo formativo de Mecánica, está elaborando una de Carròs como caballero, y otro ciclo del IES Tirant, en Gandia, está haciendo un busto.

La efeméride incluso será una excusa para un viaje en barco a la isla italiana de Cerdeña, ya que el almirante Carròs tuvo posesiones en la otra orilla del mar Mediterráneo. Lo organiza la agencia de viajes Iniciatives Culturals y está previsto para la semana de Pascua, del 7 al 13 de abril. Recorrerá l’Alguer y Oristán, pero sobre todo Cagliari, donde los asistentes visitarán el castillo de San Miguel y los pueblos de San Vito y Muravera.

Se trata de una programación que sigue abierta y a la que todavía se le pueden añadir actividades.