El mayor presupuesto de Gandia incluye la inversión más elevada de su historia

Gandia estrena 2026 con el presupuesto municipal recién aprobado. El pleno corporativo, por primera vez en muchos años antes del 1 de enero, ha dado el visto bueno a las cuentas del ejercicio siguiente, lo que, en primer lugar, evidencia la solidez del pacto entre el PSPV y Compromís que lleva camino de concluir la legislatura dando plena estabilidad a la gestión y a los proyectos de ciudad.

Pero el presupuesto de 2026 es histórico por varios aspectos más. En primer lugar, es el más elevado, con 108,2 millones de euros, y el que presenta la mayor inversión municipal de todos los tiempos, con más de 20 millones de euros dirigidos, mayoritariamente, a dos líneas. La primera, impulsar proyectos estratégicos, como la conclusión de la urbanización del polígono Sanxo Llop o el pabellón Gandia Arena. Y, el segundo, la apuesta por políticas sociales, entre ellas los planes Parlem o Radars, de atención a jóvenes que precisan ayuda sicológica y a mayores que viven solos y necesitan socializarse.

Siguiendo la tónica política de la legislatura, PSPV y Compromís han aprobado estas cuentas, incluyendo la plantilla de personal, mientras PP y Vox las rechazaban.

En esa enorme bolsa de 108 millones se encuentra un mayor esfuerzo en el mantenimiento y la limpieza de la ciudad, en impulsar sectores productivos o en seguridad, dado que hay dinero para la colocación de decenas de cámaras en la vía pública que controlarán, y permitirán sancionar, los delitos o las conductas incívicas, que siguen siendo muchas en esta ciudad.

En el apartado de inversiones, este presupuesto histórico ha sido posible gracias a dos cánones que el ayuntamiento tiene previsto ingresar de empresas privadas. El más importante, que se espera de unos 20 millones de euros, será por pasar a la gestión privada los dos grandes párkings públicos, el del Prado y el del Serpis. Ese dinero se destinará, por una parte, a la incorporación del párking de República Argentina en el mismo plan y, por otra, a acabar la urbanización de Sanxo Llop.

En el pleno de este martes el concejal de Economía y Hacienda, Salvador Gregori, ha avanzado que en breve se conocerá otra empresa que se va a instalar en esta gran zona situada entre el hospital y el centro comercial la Vital cuya urbanización ya está ejecutada al 50% y finalizará el año próximo.

Ganan dinero también las partidas para deportes o mejora y mantenimiento de la vía pública, así como la aportación municipal para hacer realidad los proyectos en el entorno del puerto. Ahí están la reurbanización de calles, la remodelación de la zona de los tinglados, el nuevo Náutico o el edificio del Instituto Español de Oceanografía que gestiona el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

«Una ciudad referente»

«Podemos estar satisfechos con lo que hemos conseguido, con nuestra manera de gobernar y con unos presupuestos que reflejan todas las prioridades que nos hemos marcado, orientando el rumbo de Gandia hacia su consolidación como una de las ciudades referentes de la Comunitat Valenciana», ha señalado el alcalde, José Manuel Prieto.

La primera autoridad local ha querido destacar que «es la primera vez que aprobamos unos presupuestos no solo legales, sino también antes de que acabe el año, lo cual demuestra la planificación, la orden y el rigor de este gobierno».

El guion no cambia: Duro enfrentamiento entre Gobierno y PP con tintes electorales

La evidencia de que cada día que pasa se acerca a las elecciones municipales de 2027 se ve perfectamente en el escenario político de Gandia. Mientras los ciudadanos siguen su vida, entre los grupos del ayuntamiento esa contienda democrática ya está en la primera página de sus agendas.

Se ha vuelto a ver en el debate de los presupuestos, y quien más énfasis ha puesto en ello es Víctor Soler, el líder del PP y seguro candidato a la alcaldía. «Ustedes no dan más de sí, están en tiempo de descuento, y lo saben», dijo al referirse a los dos grupos del Gobierno local poco después de criticar las cuentas de 2026 en su conjunto y, especialmente, el incremento en el capítulo de personal. El líder de los populares ha acusado al gobierno de «reservar plazas» para quienes tienen «carnet socialista» y a Compromís de ser «cómplice en estas prácticas de enchufismo».

El PP también rechazó los cánones de empresas que gestionarán servicios públicos para elevar los ingresos, que calificó como «viejas fórmulas del socialismo que arruinaron nuestra ciudad».

Por parte del PSPV, el concejal de Hacienda, Salvador Gregori, reprochó al grupo popular que en sus enmiendas apenas se modificaba un 7% del presupuesto, lo que, en su opinión, supone una aceptación de la mayor parte del documento.

«Víctor Soler no ha presentado ninguna alternativa y no tiene proyecto de ciudad, asumiendo nuestro modelo mientras quiere hacer ver que se opone», dijo Gregori, quien añadió que las enmiendas presentadas por el PP «son todo un compendio de errores de bulto, ilegalidades, contradicciones entre lo que piden y la dotación presupuestaria que proponen y, además, con incoherencias con lo que aprueban en el pleno.

El edil socialista remarcó que es «muy grave» que el PP haya propuesto recortes en seguridad ciudadana para cámaras de vigilancia y para vehículos de la Policía Local. También rebajas en servicios básicos, en sanidad y políticas saludables, en urbanismo y vivienda o en cultura. «Los populares recortan en el día a día de la gente y en lo que hace funcionar Gandia».

El concejal de Hacienda, que ha calificado las enmiendas presentadas por el PP como «un auténtico disparate», ha afirmado que «las cifras no engañan» y que el gobierno «tiene proyecto claro de ciudad y defiende los servicios públicos que los gandienses necesitan».