OPINIÓN
Notes per tancar l’any: la gestió urbanística d’Oliva
"Oliva alçarà el vol si allibera pes, i alliberar pes és resoldre els problemes urbanístics que la llastren de fa molts anys"
Joan Mata
Ara que s’acaba l’any, és moment de fer balanç del 2025 per presentar els objectius per al 2026. Tant en campanya electoral com des de l’inici de legislatura en juny de 2023, resoldre els enquistats problemes urbanístics ha estat un dels objectius principals de Projecte Oliva. Oliva alçarà el vol si allibera pes, i alliberar pes és resoldre els problemes urbanístics que la llastren de fa molts anys. Açò no es fa en un any ni en dos. Ni en una legislatura. Requereix de posar en marxa processos de marxa inevitablement lenta però amb destí decidit i molt d’esperit de sacrifici.
Oliva té problemes en pràcticament tots els sectors urbanístics, i açò és important que ho tinguem en compte per tindre consciència de la magnitud de la tragèdia, com diria l’escriptor Quim Monzó. I sóc plenament conscient que el meu pas pel Govern d’Oliva deixarà encara moltes coses coses pendents, perquè tot no es podrà resoldre en aquests anys. Però sí procuraré que la llista de problemes no s’incremente, sinó que vaja minvant, i que es posen en marxa processos que puguen anar prenent inèrcia i que la pròxima dècada puga ser molt més esperançadora.
Estem treballant amb:
La urbanització San Fernando, iniciada l’any 1980, mai va estar finalitzada. La Sentència 70/2022, de 15 de març, del Jutjat de lo Contenciós-Administratiu Nº 9 de València, va declarar l’obligatorietat de finalitzar-la, i això estem fent. Hem procedit per a declarar la dissolució de la Junta de compensació i, a l’objecte de poder recepcionar formalment les obres d’urbanització, s’ha elaborat un complex informe tècnic que ha determinat quines parts van quedar sense executar i quines són susceptibles encara de ser executades, traçant un full de ruta per fer-ho. Treballem a bon ritme en aquesta urbanització, i vull agrair al representant de l’Associació de Veïns la seua predisposició contínua a treballar de la mà de l’Ajuntament d’Oliva.
La Urbanització Canyaes 1, amb reparcel·lació aprovada el 29 de juny de 2009, va ser declarada nul·la de ple dret (el Projecte de Reparcel·lació i el Projecte d’Urbanització) per Sentència 123/2023, de 2 de març, de la Sala de lo Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Els tràmits per al compliment de la Sentència els vam acordar en desembre de 2023 (BOP nº 248, de 28-12-2023). Des d’aquest moment, hem estat gestionant la complexitat. Hi ha que tornar a remuntar jurídicament tota la urbanització, considerant que les obres ja estan executades. La complexitat tècnica, jurídica i registral és màxima. La situació és molt penosa, perquè no es poden concedir llicències d’obra (des del moment de la Sentència) i hi ha problemes en l’aigua potable que generen molt de sofriment als veïns. Vull agrair-los la paciència i consideració. No és fàcil d’assumir i ho entenc. Treballem incansablement amb un equip municipal i extern molt especialitzats i preparats per poder alçar la solució el més prompte possible, i que compta amb l’ajuda del registrador de la propietat d’Oliva i el seu equip. És un repte per a tots. Prompte tindrem l’esquelet jurídic traçat i podran començar-se a veure resultats que seran el fruit de la molta i abnegada feina que s’està fent.
Unitat d’Execució Terranova III és un sector pendent d’executar des de l’any 1983, però que està pràcticament edificat. Per Sentència 30/2023, de 31 de gener de 2023, del Jutjat del Contenció-Administratiu nº 4, de València, s’obliga a l’Ajuntament a gestionar el sector. En aquests moments ja està elaborant-se la realització de l’Informe Tècnic-Jurídic, sobre anàlisis de la situació actual del Sector Terranova 3, per preparar la redacció dels documents urbanístics per a la seua gestió. De tot es dona informació puntual al jutjat i es manté una favorable relació amb les parts interessades i la seua representació legal. A més, aquest sector és el pòrtic d’entrada a la connexió Oliva-Piles.
La Urbanització Aigua Blanca IV va suposar un abans i un després en l’urbanisme a Oliva. Hi ha que reconèixer la tenacitat de l’associació de veïns i la seua voluntat de fer justícia. Si hui és una realitat, que Aigua Blanca IV està finalitzada i recepcionada, és gràcies a la voluntat i força dels veïns i el treball admirable de regidors i alcaldes que m’han precedit i davant els quals cal llevar-se el barret. Han estat exemple i inspiració. En aquesta legislatura hem continuat la tasca aprovant la liquidació definitiva (BOP nº 100, de 24-5-2024), a la qual es van presentar dos al·legacions que estan pendents de resoldre’s. Accepte i reconec la tardança, i demane disculpes. Ho assumisc. Estem fent tot el que podem i una miqueta més. Ja tenim els primers esborranys de resolució elaborats i prompte resoldre’m i procedirem a efectuar les devolucions econòmiques als veïns.
Unitat d’Execució Kiko V inicià la tramitació del PAI (Programa d’Actuació Integrada) l’any 2006, i es va aprovar el Projecte de reparcel·lació l’any 2011, però s’acordà pel Ple de l’Ajuntament la seua suspensió l’any 2013, i es va prorrogar la suspensió fins al 2015; caient en via morta fins a l’actualitat. En tot aquest temps de paralització, ha existit una important reivindicació veïnal perquè es pogueren reprendre les actuacions i ara s’està treballant en dos nivells: Primer, l’elaboració dels projectes d’infraestructures elèctriques (mitja i baixa tensió), enllumenat públic i telecomunicacions. I segon per l’elaboració del projecte d’obra civil d’urbanització que consistirà en: revisió del Projecte d’Urbanització i actualització del pressupost, actualització dels Costos d’Urbanització i Compte de Liquidació provisional del Projecte de Reparcel·lació i de les indemnitzacions per diferències d’adjudicació i demolicions de construccions preexistents.
Sectors 2, 5 i 6 d’Oliva Nova. Estem treballant perquè es finalitzen els sectors, obres que consistiran amb el remat, delimitació del domini públic amb el privatiu i asfaltat dels carrers a càrrec de l’agent urbanitzador i posterior recepció. Els treballs estan molt avançats i podria materialitzar-se al llarg de 2026, fet que, a més d’una millora de l’aspecte físic del sector minorarà molts problemes jurídic-tècnics existents referents a llicències de primera ocupació (antiga cèdula d’habitabilitat). Agrair a l’agent urbanitzador la col·laboració i predisposició per poder resoldre aquesta problemàtica arrastrada des dels anys huitanta.
Pel que fa planejament urbanístic, com s’ha anat informant, s’han aprovat en 2025 modificacions puntuals del Pla General del 1982 i s’està col·laborant amb la Conselleria amb la tramitació del PIES (Projecte d’Inversió Estratègica) i del PIA (Pla d’Interès Autonòmic) i també estem ultimant el Catàleg de proteccions, obligatori des de l’any 1998 però que Oliva no ha tingut mai. Un document importantíssim tant per a protegir el patrimoni com per donar un nou règim jurídic al centre històric de la ciutat, agilitzant processos, com per a servir de base a un futur nou Pla General d’Ordenació Urbana. Confie en que puguem aprovar-lo en 2026.
Ací no es pot resumir tota la feina feta enguany, però sí se’n dona compte d’allò, potser, més important. Tot ha estat possible gràcies a l’equip. L’equip de treballadors municipals que han donat el 120% en tot moment, perquè es saben part d’un moment molt important en l’urbanisme a Oliva i seran artífexs del futur planejament de la ciutat; els veïns d’Oliva podem estar orgullosos de comptar amb funcionaris professionals d’aquesta talla i capacitat. També gràcies a tots els equips de professionals externs que sumen esforços en la consecució dels objectius. I, com no, de l’equip de Govern, amb l'alcaldessa Yolanda Pastor al cap, que dona suport a tot, i de tots els grups de la corporació, tots els regidors, que, conscients de la importància dels assumptes referits, actuen amb altura de mires, coneixement i visió de ciutat. El futur d’Oliva s’ha d’escriure entre tots.
Que el 2026 vinga carregat d’entusiasme per les causes nobles que, com diu el professor Francesc Torralba, és el secret de la vida.
- Los más de 200 litros por metro cuadrado en 20 horas cortan caminos en la Safor
- Una conocida cadena construye un nuevo supermercado en el polígono Alcodar de Gandia
- La lluvia alcanza la cuenca alta del Serpis y llena la «hucha» de la Safor
- Así queda el Festivern de Tavernes tras las fuertes lluvias
- Un gandiense, nombrado alto cargo del Consell de la Generalitat
- Adiós a otro comercio emblemático de Gandia: cierra la tienda de tocados El Cisne
- Bellreguard reconoce la trayectoria de un joven con 27 matrículas de honor
- Gandia compra otro edificio de 9 pisos con ayuda de la Generalitat y el Gobierno