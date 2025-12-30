Oliva dará la bienvenida a 2026 con campanadas infantiles y la orquesta No Comment
La fiesta para los niños será en el Parc de l'Estació y la nocturna en la calle Sant Vicent
Miquel Font
El Ayuntamiento de Oliva celebra un año más dos fiestas de fin de año; una para los niños, las campanadas infantiles, y otra para todos los públicos. Será en dos lugares diferentes, la primera a mediodía en la carpa municipal ubicada en el Parc de l’Estació y la segunda en la calle Sant Vicent.
La celebración empezará a las 11.15 horas con una gran fiesta infantil, con discomóvil y animación. Los más pequeños podrán disfrutar de una actividad organizada especialmente para ellos. A partir de las 12 del mediodía tendrán lugar las campanadas infantiles con reparto de golosinas y animación asegurada para todos ellos.
Ya por la noche la fiesta seguirá en la calle Sant Vicent, en el barrio del Raval, organizada por la Concejalía de Fiestas en colaboración con los Festers del Carrer Sant Vicent. La cita será quince minutos antes de la medianoche. Las campanadas tendrán lugar desde la ermita de la calle Sant Vicent. Tras ellas empezará la verbena con la orquesta No Comment hasta la madrugada.
No Comment es una orquesta de pop y rock, que destaca por la interacción y cercanía con el público y su calidad musical. Con su cantante Judit al frente forma parte del Grupo Titánic y tiene siete componentes, además de otro cantante masculino, dos guitarras, un bajo, un batería y un teclista.
