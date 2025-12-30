El balance de un "año intenso" que ha hecho Yolanda Pastor

La alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, ha hecho balance del año de la gestión de su Gobierno, formado por Projecte Oliva y UCIN. Pastor considera que 2025 ha sido «un año intenso, marcado por el esfuerzo, la perseverancia y los resultados».

En primer lugar, la alcaldesa recuerda que este año se han culminado tres obras clave para la ciudad: la Casa de Cultura Salvador Cardona Miralles (al antiguo Centro Olivense), que se pondrá en servicio en breve tras haber redactado una ordenanza de funcionamiento; el Mercat Municipal; y el antiguo colegio Hort de Palau, reconvertido ahora en un edificio administrativo municipal, que permitirá un ahorro anual de 90.000 euros en alquileres.

En colaboración con la Generalitat por fin se abrió al público el nuevo centro de salud de Sant Francesc, «una reivindicación histórica». Al mismo tiempo, según Pastor, se han llevado a cabo importantes obras de mejora y mantenimiento de los edificios municipales, después de años sin intervenciones significativas: el Hogar de los Jubilados, el Centre Polivalent, que ya no sufre goteras, el pabellón deportivo, el trinquet municipal y la piscina cubierta, con una renovación integral de los vestuarios después de más de 25 años.

Se sigue avanzando, señala Pastor, con nuevos proyectos como la pista de patinaje y hockey, las fajas perimetrales de protección contra los incendios para el casco urbano y las montañas, la mejora de los polígonos industriales, la ampliación del cementerio municipal, así como la reforma de caminos rurales, calles y tramos de carreteras.

El Gobierno olivense trabaja también en la mejora de la señalización viaria, tanto en el pueblo como la playa y las urbanizaciones «con el objetivo de mejorar la seguridad, la ordenación del tráfico y la imagen de nuestros espacios públicos». «Y hemos demostrado que poner orden a la administración es posible», afirma Pastor, y pone como ejemplo «la regularización de las urbanizaciones o la futura firma de convenios con entidades deportivas por valor de 400.000 euros, que permitirá regularizar servicios y garantizar que las asociaciones cobren sin demoras».

Otra apuesta ha sido la renovación integral del alumbrado público, con una inversión de 1,5 millones de euros en el presupuesto de 2025. «Una actuación ya en marcha que permitirá un ahorro energético anual de entre 400.000 y 500.000 euros», matizó.

Ha habido avances, continúa la alcaldesa, en un servicio tan esencial como es la recogida de residuos y la limpieza viaria, «ampliando horarios y reforzando los servicios con mucho de esfuerzo y planificación».

En cuanto a los proyectos de futuro, se trabaja «en la carretera Oliva–Piles por las playas y en el tan esperado Teatre Olímpia, donde ya se han finalizado los alzamientos topográficos y están en marcha los trabajos arqueológicos previos». Además, se ha iniciado la tramitación del proyecto y el expediente de adecuación del cuartel de la Guardia Civil, con una subvención de la Diputación, «un paso importante para mejorar unas instalaciones esenciales para la seguridad del municipio».

Para el año nuevo la alcaldesa expresa «los mejores deseos de unión, armonía y solidaridad para afrontar los retos que tenemos delante, porque la tarea sigue siendo ilusionante».