Las primeras (y polémicas) plantas solares de la Safor en suelo no urbanizable

Hasta este momento el interés por generar energía fotovoltaica en la comarca de la Safor se había limitado a las áreas urbanas, especialmente en el techo de grandes naves industriales situadas en los polígonos, donde no tienen ningún impacto ni visual ni sobre el medio natural. Así, se pueden ver miles de paneles solares en distintos municipios, caso de Villalonga o Xeresa, donde las mismas empresas propietarias sacan una alta rentabilidad de esta energía que, una vez financiado el montaje, es gratuita.

Cierto que en algunas áreas rurales también han proliferado estructuras de placas solares de reducidas dimensiones, generalmente para autoabastecimiento o para alimentar grupos de bombeo e impulsión de agua para el riego de fincas agrícolas.

Nada parecido a lo que ahora quiere acometer la empresa Sun Hive, con sede en Alicante pero de capital británico, que se ha atrevido, por primera vez en la comarca, a diseñar y plantas fotovoltaicas de gran tamaño sobre suelo no urbanizable. Al menos dos de esos proyectos ya se están tramitando en las instituciones.

Se trata de dos huertos solares situados a poca distancia uno del otro. El primero, en el término de Ador, y el segundo en el de Palma de Gandia, y ambos coinciden en el paraje de Marxuquera, un espacio mayoritariamente dominado por las explotaciones agrícolas jalonado de áreas con viviendas construidas hace años fuera de ordenación.

Instalaciones comunes

En su conjunto, las dos plantas ocuparían una superficie cercana a los 20.000 metros cuadrados, equivalente a dos plazas del Prado de Gandia, y generarían algo más de dos megavatios/hora a pleno rendimiento. El hecho de estar a poca distancia, la de Ador a poniente del cruce llamado Quatre Camins y la de Palma entre el camino principal de Marxuquera y el que conduce a Gandia por la Cova Negra, permitiría construir instalaciones de evacuación de energía eléctrica comunes, abaratando los costes de las obras.

Pese al atasco de proyectos para instalar paneles solares en suelo no urbanizable que existe en la Generalitat, la planta que Sun Hive quiere montar en Ador ya está en fase de exposición pública, mientras que la de Palma de Gandia todavía no consta que se haya remitido al ayuntamiento.

Las dos plantas están sobre suelo no urbanizable común de uso agrícola, pero no es protegido, de manera que queda en manos de la Generalitat su autorización. Según indican la alcaldesa de Ador, Manela Faus, y el concejal de Sanidad, Salud Pública, Industria y Transición Energética de Palma de Gandia, Adolf Minyana, en ningún momento la empresa promotora de estos parques solares de mediano tamaño se ha dirigido a las autoridades locales, lo que ha generado extrañeza.

Alegaciones ya aprobadas en Ador

La planta solar para generar energía fotovoltaica que Sun Hive ha planteado en el término de Ador se asienta sobre suelo no urbanizable común, como así lo estipulan las normas subsidiarias vigentes en este municipio, que datan del año 1992. Con esa catalogación, la Generalitat podría dar el visto bueno, pero de momento ya se ha encontrado con el rechazo del ayuntamiento, que ha aprobado un documento técnico de alegaciones.

Señala el consistorio que una planta de esas dimensiones supondrá una «transformación estructura e irreversible del suelo» que indudablemente afectará a un paisaje singular que se quiere proteger. En ese sentido, el consistorio señala que en 1992 ni existían proyectos de ese tipo ni se esperaba que ningún promotor planteara la construcción de grandes generadores solares, y añade, dirigiéndose a la Generalitat, que aprobar esa actuación en suelo no urbanizable común «vicia el sentido original y normativo» de esa calificación urbanística. Más aún cuando ya existe suelo industrial al que, añade el consistorio en sus alegaciones, «le corresponde expresamente este tipo de usos».

Además de la extrañeza de que nadie de la empresa promotora se haya dirigido a las autoridades locales para presentar su idea y, en todo caso, aclarar todas las dudas que puedan surgir, el ayuntamiento recuerda que la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) consagra preservar el paisaje y que cada tipo de construcción debe situarse en el suelo que le corresponde. Por todo ello insiste a la Generalitat para que no autorice el proyecto presentado.