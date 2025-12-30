OPINIÓN
Rumb i determinació
"Amb passió per Gandia, hem iniciat el millor temps de la ciutat. Governant amb moderació i des de l’escolta i l’empatia"
José Manuel Prieto Part
Hem aprovat l’onzé pressupost legal per a Gandia. Amb el rumb traçat i les prioritats clares. No solament és, a diferència del que heretàrem, un pressupost legal: consolida l’ambició de ciutat, i traça el rumb seguit els últims anys amb major capacitat de transformació i amb els peus en terra. Quan acabe l’any, en a penes unes hores, deurem 100 milions d’euros menys que quan entràrem a governar, 19 milions menys des que tinc l’honor de ser alcalde. Els impostos són fins a un 7% més baixos.
L’Ajuntament té els millors indicadors econòmics de les últimes dècades: paga en temps i forma, administra bé i sap governar per afavorir la prosperitat compartida. El deute ja no és un problema: està encarrilat i, com la institució, en ordre. La institució de l’Ajuntament és garantia de confiança, el principal valor per a l’estabilitat institucional i econòmica, i per a teixir les aliances i bastir la col·laboració público-privada que fa avançar la ciutat. Tots els indicadors econòmics són millors: més afiliacions que mai, en la sèrie històrica, a la Seguretat Social; la segona major reducció de l’atur d’entre les ciutats valencianes. Hi ha potencialitats, reptes, i també problemes: els afrontarem de cara, amb la garantia que el rumb està traçat, i que junts marquem el camí perquè sabem què volem i de quina manera, compartida, hem de treballar-ho. Junts guanyem, sempre.
Capitalitat i lideratge
Hem acompanyat l’estabilitat i la confiança, el tangible més important d’una democràcia, d’una manera de governar calmada, eficaç, que no promet el que no pot pagar, i no aborda el que no podrà acomplir. Molt fet, molt per fer. Però tot el que hem aconseguit, sense que ningú ens regale res, ho hem fet governant per a tots, escoltant a tots; acordant, sempre que és possible; consensuant, per principi. Des de la moderació, sense soroll, des de l’assossec, hem demostrat que Gandia pot ser un exemple d’una manera distinta de fer política. No cotitza als titulars, no és notícia: però ha fet que la ciutat avance, i garantix que continúe prosperant, enmig de la dificultat i la incertesa del món i dels seus canvis accelerats.
Les nostres premisses més importants, des del punt de partida de la nostra forma de governar, són la capitalitat i el lideratge de la ciutat d’entre les ciutats valencianes i del seu tamany. Coincidixen, per a això, en el temps i en l’espai, les majors inversions públiques i privades. Sumen més de 130 milions d’euros, i estan transformant la ciutat fent als ciutadans i ciutadanes protagonistes d’eixa transformació a millor. No tot està bé ni està fet, però hem sentat les bases del millor temps de Gandia, i ho hem fet sense cridar ni crispar. Sense enganyar ni ser deshonestos. Molt fet, molt per fer.
Inversions i oportunitats
La transformació és evident: Mercat del Prado, regeneració urbana, Plans de sostenibilitat turística que estan canviant a millor el Grau i la Platja, dipòsits de pluvials, més de 6 milions d’euros en renovar les instal·lacions esportives, pla d’humanització de places i carrers a tots els barris, rehabilitacions de barris (Ferroviaris, Safor i Benicanena), ARRUR (Raval, Beniopa, El·líptica...), o el Pla Vivenda i el Pla Respecte. Jutjats, instituts, col·legis. Més de 20 milions d’euros del pressupost, quasi una quarta part, són per a inversions. És la partida més elevada de la història; ho són també els nostres comptes municipals per a 2026: 108,3 milions d’euros.
Els reptes són immediats, i també l’enfoc de les polítiques que transformen diversificant el model productiu i enfortint el múscul econòmic des de la incorporació de talent i la transferència de coneixement: la transformació del Port i la nova mirada a la mar, amb els Tinglados i el nou institut del CSIC (un edifici emblemàtic de 14 milions d’inversió i 50 investigadors treballant com a plantilla fixa) seran un revulsiu que consolidaran el model d’oportunitats que hem traçat amb les inversions. També el Pavelló Gandia Arena, ja iniciat.
No ens oblidem dels reptes: la vivenda; l’ordre, amb càmeres de seguretat, noves mesures per a la convivència, premiant el civisme de la immensa majoria de ciutadans que cuiden i respecten cada dia la ciutat; la sostenibilitat, des de l’espai públic a totes les polítiques públiques; la mobilitat, amb el nou Pla i el transport públic que fa temps necessitem i mereixem; o el sistema propi d’avís i gestió de les emergències, per afrontar millor reptes cada vegada més freqüents.
Les millors infraestructures i connexions, per a la competitivitat de Gandia. La qualitat de vida de Gandia, el model de ciutat que ens hem donat. Oportunitats, projectes de vida. Protegir i servir. La vivenda.
I no ens oblidem de plans pioners: el que aborda la salut mental dels nostres joves (Pla Parlem), i la soledat no desitjada de la gent gran, la ‘gran’ gent de Gandia (Pla Radars). Innovació social, tanta com calga, al servei de les persones i front als reptes de les grans ciutats, canviants, desafiants sempre.
Hem vist resultats, i en vorem més. Peleant els projectes que la ciutat necessita, cridant a cada porta per a poder-los aconseguir. No tot està fet, però pesen més els encerts que les errades. Sabent què necessita Gandia, i lluitant-ho allà on calga.
Una manera de governar
Hem demostrat que el rumb traçat, persona a persona, va aconseguint fites i millorant la ciutat. És cert que el soroll del món és ensordidor, i que les incerteses emboiren la mirada, però no podem defallir. Amb passió per Gandia, hem iniciat el millor temps de la ciutat. Governant amb moderació i des de l’escolta i l’empatia. Posant la ciutat per damunt de tot, i per damunt de qualsevol sigla o interès partidari: governar suposa acceptar les premisses dels altres, no pensar que sempre se té raó. L’oposició ha decidit tindre, a més de ‘no’ i ‘res’, la premissa que sempre, tot és culpa de l’alcalde. És massa pobre per al debat i massa deshonest per als reptes i la tasca que tenim encara per davant. Els meus ‘jefes’ són els gandians i gandianes: a ells i al repte em dec cada dia.
Necessitem renovar els consensos i nous acords i pactes, sobretot en el que és essencial i importa els ciutadans. Em compromet amb ells. Mirem endavant: mirant més alt, arribant més lluny. Pensant en gran i amb els peus en terra. Perseverant. Siguent, sempre, tot en cada cosa.
Bon any, i fem que les coses siguen el que nosaltres vulguem que siguen.
