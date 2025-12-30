Los siete restaurantes de Oliva que han triunfando entre los 'influencers' gastronómicos en 2025

La gastronomía de Oliva ha tenido en 2025 un año magnífico. Por una parte, dos restaurantes de esta localidad de la Safor están brillando no sólo a nivel comarcal y autonómico sino que de ellos se está hablando a nivel nacional e internacional. Se trata de M’encanta y La Barraqueta, dos propuestas gastronómicas de primer nivel, con productos de calidad y que son actualmente un punto de atracción para la ciudad.

Por una parte, M’encanta con el chef David Cotaina al frente se ha convertido este año en el restaurante de referencia del "influencer" gastronómico Pablo Cabezali, de “Cenando con Pablo” con millones de seguidores en sus redes sociales y que recientemente consiguió el prestigioso galardón en el área de gastronomía de los GenZ Awards 2025.

Cabezali lo tiene muy claro: en su "Top 3" de paellas valencianas tiene un número uno indiscubible como la mejor que ha probado en su vida, la que le cocina David Cotaina en M’encanta en Oliva y ya se la ha hecho varias veces.

Considera que este restaurante tiene “magia” y que además ofrece unas cocas extraordinarias y carnes de primer nivel, entre otros productos. Cotaina se formó durante años en los fogones de diversos grandes cocineros europeos y ahora aplica estas técnicas en su restaurante, haciendo una cocina moderna, sin perder las tradiciones, pero con platos que pueden ser muy elaborados y casi perfectos.

Por otra parte, La Barraqueta es un restaurante de nivel internacional en el que el producto fresco, especialmente los pescados y mariscos, tienen un gran protagonismo en la mesa gracias a la magnífica labor del cocinero Juanvi Más. Cocina sencilla pero hecha con cariño para enamorar a todos sus comensales.

El prestigioso crítico gastronómico de Levante-EMV Santos Ruiz considera que se trata de “un gran restaurante” con una proyección muy interesante, de la mano de un chef que ha ido creciendo desde que creó su primer proyecto, Forquetes, en Oliva. A punto de tener reconocimientos nacionales fue fichado por una importante empresa a nivel nacional para dirigir la gastronomía de sus establecimientos. Después volvió a la Safor para dirigir las cocinas de proyectos tan interesantes como La Gastrocasa y La Llotja, en el Grau de Gandia, hasta decidir tener su propio restaurante hace alrededor de un año y crear La Barraqueta.

Pero también hay que tener en cuenta otros dos grandes establecimientos de esta localidad como el restaurante Oasis de Oliva, que recibió el premio gastronómico del programa "Ser Viajeros Comunitat Valenciana", de la cadena SER, como la mejor propuesta gastronómica autonómica 2021 como templo del buen comer con su cocinera Paqui Vicens al frente y que además ganó la segunda edición del Concurs Nacional de Coques de Oliva con una propuesta de coca de pico tradicional con cebolla y guisantes. Además, también está recomendado por la Guía Repsol.

También lo está el restaurante Soqueta, que regenta la familia de Juan “Soqueta” con sus mariscos y arroces tradicionales, con tal vez el local más bonito de la zona.

Desde hace ya varios años el restaurante mejor valorado por sus clientes en Tripadvisor en Oliva es L’Olivera, con su propuesta de cocina internacional y mediterránea.

Pero también hay que tener en cuenta la última gran propuesta gastronómica del empresario Alejandro Marí: El Nàutic, que en 2025 ha conseguido el segundo premio de la 50.ª edición del Concurs Internacional de Fideuà de Gandia, y una carta que combina carnes y pescados de calidad con arroces y otros platos que cautivan al comensal.

A ellos hay que sumar la gran apuesta de Oliva Nova por su restaurante Aura, de cocina Internacional y que se consolida como un punto de atracción por su cocina.

Otros establecimientos para comer bien en Oliva son de cocina tradicional Ca Fran, La Nansa, El Pelut, La Sota, Les Dos Llunes, Aguamala, Ca Pepica de Inma o Rte Club de Tenis Oliva y de cocina internacional La Goleta, Mandala, El Lloc, El Merendero de Quimera, Paco Soqueta by Alejandro García, Riomar by Octavios o Kiko Port, entre muchos otros.