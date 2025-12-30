Estos son los cuarteles de la Safor que mejorarán gracias a la diputación

La Diputació de València ha hecho balance de la evolución del convenio firmado con la Guardia Civil por el que se establece la modernización de 18 cuarteles en distintos municipios de la provincia por un valor de 604.386 euros. La institución provincial, a través de los ayuntamientos implicados, financia estas actuaciones mediante la justificación de los gastos presentados por los mismos para la ejecución de las obras.

De esos proyectos hay varios municipios de la Safor en los que se ha actuado o se actuará para la mejora de las instalaciones de los cuarteles que, en algunos casos, son viejos y hace años que reclamaban mejoras.

De momento, se han finalizado las obras de los cuarteles de Massamagrell (18.694 euros), Sagunto (35.303 euros), Ademuz (48.000 euros), Llíria (48.000 euros), Albaida (38.772 euros), Enguera (25.805 euros), Xeresa (12.500 euros), Cullera (29.937 euros), Aldaia (25.333 euros) y Cortes de Pallás (8.851 euros).

Además, están en ejecución las obras en Puçol (36.000 euros); Villalonga (30.000 euros) y Sueca (22.000 euros) donde ya se ha concluido la primera de sus dos fases y que finalmente tendrá una inversión mayor a la prevista inicialmente. También están previstas en este convenio las mejoras en los cuarteles de Oliva (65.000 euros); Canals (42.000 euros); l’Olleria (37.000 euros); Castelló de Rugat (24.000 euros); y Gandia (35.122 euros).

El acuerdo establece que los ayuntamientos asumen la gestión de los expedientes de contratación, correspondiéndoles la contratación de las obras respectivas con empresas especializadas del sector, el seguimiento de su ejecución y el abono de los importes autorizados y comprometidos, así como la tramitación de los permisos, licencias y autorizaciones administrativas que, en su caso, deban obtenerse. Así, ha explicado el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, “se trata de una colaboración institucional a tres bandas: Diputación, municipios y Estado”. “Una vez más, demostramos que si trabajamos juntos y colaboramos, se consiguen avances que nos benefician a todos y todas”, ha esgrimido.

Igualmente, Mompó ha señalado que el objetivo de este convenio “es promover la modernización de los acuartelamientos de la provincia de Valencia con el objeto de ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía, así como la mejora de las condiciones de vida del personal de la Guardia Civil mediante la ejecución de las obras de reparación y conservación de dichas casas cuartel”.

Nuevo convenio de 60.000 euros

En el mismo sentido, la vicepresidenta primera y diputada de Cooperación Municipal, Natàlia Enguix, ha avanzado que la Diputació de València está trabajando para poder firmar un nuevo convenio por valor de otros 600.000 euros y continuar avanzando así en la modernización de los cuarteles de la provincia: “Seguiremos trabajando para que cada municipio de la provincia disponga de instalaciones dignas y servicios públicos de calidad, porque eso es lo que merecen las personas que viven y trabajan en ellos”. “La colaboración con la Guardia Civil es una muestra de cómo, con diálogo y cooperación, podemos mejorar infraestructuras que son esenciales para garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía”, ha concluido.