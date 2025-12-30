Nochevieja en Tavernes de la Valldigna: fiestas en el núcleo urbano y en la playa
El ayuntamiento programa sendos eventos con tardeo y las tradicionales campanadas.
Josep Camacho
Tavernes de la Valldigna celebra el fin de año con una programación llena de música y ambiente festivo, repartida entre el núcleo urbano y la playa, con propuestas preparadas por el ayuntamiento para todos los gustos y edades.
En la playa la fiesta empezará a partir de las 12 horas en la calle Gebalcobra, con vermut y 'tardeo' y música en directo a cargo del grupo Sonados. Ya por la tarde será el turno de The Roller Coasters, y a las 20 horas la música continuará con DJ Simonet. Por la noche, la celebración se trasladará a la calle Joanot Martorell, con discomóvil para seguir la fiesta hasta la madrugada.
En el núcleo urbano la programación también arrancará a las 12 horas con la charanga Xe Kin Ampastre en el paseo del País Valencià, seguida del 'tardeo' con Kike Martín. Por la noche el público podrá vivir las campanadas y continuar la fiesta con la verbena a cargo de la orquesta Freedom en la plaza Major.
