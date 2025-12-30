Los taxis de la Safor suben el precio en Nochevieja

Antes del año nuevo, nuevas tarifas del taxi para el Área de Prestación Conjunta de la Safor. La Generalitat acaba de publicar las nuevas tarifas máximas, que en general aplican todos los taxistas, para los usuarios de este servicio público en el conjunto de la comarca.

La autorización de la subida de precios ha llegado el penúltimo día del año, de manera que ya estarán vigentes durante las jornadas de Nochevieja, Año Nuevo, el primer fin de semana de 2026 y la víspera y fiesta de los Reyes Magos, justo cuando cientos de personas utilizan el taxi para desplazarse de un lugar a otro.

La demanda es especialmente alta durante las noches, con desplazamientos antes y después de las fiestas para dar la bienvenida al nuevo año, momento en el que el consumo de alcohol suele estar muy por encima de lo habitual y por eso se produce una mayor demanda de taxis que, hasta bien entrada la madrugada, circulan de un pueblo a otro, o dentro del mismo municipio, para atender a los usuarios.

Con el incremento aprobado, la tarifa de los taxis del Área de Prestación Conjunta de la Safor ha quedado con una bajada de bandera de 3,40 euros, cantidad a la que hay que añadir 1,34 euros por kilómetro recorrido. En el caso de que se solicite un taxi y deba esperar al cliente, la tarifa será de 20,98 euros por hora.

En la segunda tarifa, correspondiente al periodo nocturno, domingos y festivos, la bajada de bandera queda en 3,85 euros, más 1,51 euros por kilómetro recorrido. La espera sale a 23,08 euros por hora.

En todo caso, y para desplazamientos cortos, debe tenerse en cuenta que la Generalitat también autoriza a los taxistas a cobrar un mínimo de 5 euros por cada servicio en horario diurno, de 6 de la mañana a 10 de la noche, y de 6,25 euros si se trata de horario nocturno.

Finalmente, para los servicios solicitados telefónicamente o telemáticamente, se aplican 4 euros si es en zona urbana y 4,90 euros si hay que acudir a un polígono industrial o a urbanizaciones diseminadas.