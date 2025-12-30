Los taxis de la Safor suben el precio en Nochevieja
La Generalitat autoriza el incremento de las tarifas a partir del penúltimo día del año
Antes del año nuevo, nuevas tarifas del taxi para el Área de Prestación Conjunta de la Safor. La Generalitat acaba de publicar las nuevas tarifas máximas, que en general aplican todos los taxistas, para los usuarios de este servicio público en el conjunto de la comarca.
La autorización de la subida de precios ha llegado el penúltimo día del año, de manera que ya estarán vigentes durante las jornadas de Nochevieja, Año Nuevo, el primer fin de semana de 2026 y la víspera y fiesta de los Reyes Magos, justo cuando cientos de personas utilizan el taxi para desplazarse de un lugar a otro.
La demanda es especialmente alta durante las noches, con desplazamientos antes y después de las fiestas para dar la bienvenida al nuevo año, momento en el que el consumo de alcohol suele estar muy por encima de lo habitual y por eso se produce una mayor demanda de taxis que, hasta bien entrada la madrugada, circulan de un pueblo a otro, o dentro del mismo municipio, para atender a los usuarios.
Con el incremento aprobado, la tarifa de los taxis del Área de Prestación Conjunta de la Safor ha quedado con una bajada de bandera de 3,40 euros, cantidad a la que hay que añadir 1,34 euros por kilómetro recorrido. En el caso de que se solicite un taxi y deba esperar al cliente, la tarifa será de 20,98 euros por hora.
En la segunda tarifa, correspondiente al periodo nocturno, domingos y festivos, la bajada de bandera queda en 3,85 euros, más 1,51 euros por kilómetro recorrido. La espera sale a 23,08 euros por hora.
En todo caso, y para desplazamientos cortos, debe tenerse en cuenta que la Generalitat también autoriza a los taxistas a cobrar un mínimo de 5 euros por cada servicio en horario diurno, de 6 de la mañana a 10 de la noche, y de 6,25 euros si se trata de horario nocturno.
Finalmente, para los servicios solicitados telefónicamente o telemáticamente, se aplican 4 euros si es en zona urbana y 4,90 euros si hay que acudir a un polígono industrial o a urbanizaciones diseminadas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los más de 200 litros por metro cuadrado en 20 horas cortan caminos en la Safor
- Una conocida cadena construye un nuevo supermercado en el polígono Alcodar de Gandia
- La lluvia alcanza la cuenca alta del Serpis y llena la «hucha» de la Safor
- Así queda el Festivern de Tavernes tras las fuertes lluvias
- Un gandiense, nombrado alto cargo del Consell de la Generalitat
- Adiós a otro comercio emblemático de Gandia: cierra la tienda de tocados El Cisne
- Bellreguard reconoce la trayectoria de un joven con 27 matrículas de honor
- Gandia compra otro edificio de 9 pisos con ayuda de la Generalitat y el Gobierno