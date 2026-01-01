Nos dejaron en 2025 en la Safor

El cambio de año es momento de reflexiones, balances y recapitulaciones. También de repasar aquellas personalidades que fallecieron en 2025, y que en la comarca de la Safor fueron muchas, en varias facetas de la vida como la política, la cultura, los deportes, la gastronomía o la sociedad. Junto al pesar de su pérdida, también la esperanza de saber que siempre estarán en el recuerdo colectivo y que su legado perdurará, ya que lo recogen las generaciones venideras para mejorarlo y engrandecerlo.

Algunas muertes han sido especialmente trágicas, por lo imprevisibles, y causaron conmoción más allá de la comarca de la Safor. Es el caso del exalcalde de Gandia Arturo Torró, que murió víctima de un crimen, con 62 años. Su cadáver fue hallado la noche del 19 de febrero en su vehículo, parado en el kilómetro 38 de la autovía A-38 a la altura de Xeresa. A punto de cumplirse un año apenas ha trascendido nada de la investigación que lleva a cabo la Guardia Civil. Torró fue alcalde entre 2011 y 2015, y tampoco abandonó su faceta de empresario, en su última etapa reflotando su cadena de ópticas.

Hubo también otros fallecimientos especialmente dolorosos, por tratarse de chicos jóvenes. El 12 de junio moría Quique Nogueroles, a los 15 años, a causa de un sarcoma alveolar, un tumor poco frecuente y agresivo, que le fue diagnosticado en 2022. El joven se caracterizó por su lucha contra el cáncer y su activismo a través de la Fundación Iñaki Nogueroles, recaudando dinero para la investigación.

A los 17 años falleció el piloto de motocross Enzo Badenas. Murió recientemente, el 7 de diciembre, tras sufrir un grave accidente en el circuito Red Sand Park de Vilafamés. Nacido en Gandia en enero de 2008, el piloto entró a formar parte en 2023 del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva del Motor, ubicado en el Circuit Ricardo Tormo, en Cheste.

Además de Torró, del mundo de la política también nos dejó Vicent Bufort, el 12 de mayo a los 65 años de edad. Trabajó en el PSPV-PSOE como analista de encuestas y datos, y fue asesor en varias instituciones; la última, en el Ministerio de Educación con Pilar Alegría. En 1999 se afilió a la agrupación de Gandia. Fue mano derecha de políticos socialistas como Ximo Puig.

También cabe citar a Josep Martínez Moncho, alcalde de Guardamar de la Safor entre los años 2003 y 2015, que falleció el 1 de diciembre. Fue militante de las sucesivas formaciones valencianistas que hoy integran Compromís y era hermano del escritor y profesor Joan M. Monjo.

En Villalonga falleció Santiago Alberca Valentín, en diciembre a los 82 años. Formó parte de la primera corporación democrática en 1979 por el PCEy continuó siendo regidor de forma intermitente durante muchas legislaturas más, primero por el Partit Comunista del País Valencià, después por Esquerra Unida y finalmente integrado en la lista del PSOE. Su hijo, Santiago Alberca, también fue concejal, por Compromís.

Mariles Azcón, José Rausell, Quique Nogueroles, José Metola y José Miguel Borja. / Levante-EMV

Del mundo de la cultura y del arte hay que lamentar la pérdida de la escritora Àngels Moreno, el 9 de abril a los 86 años. Destacó como narradora y ensayista, y también colaboró en la prensa local, especialmente con Levante-EMV. Mujer progresista, durante una legislatura fue concejala de Cultura con la socialista Pepa Frau como alcaldesa. Madre de cinco hijos, los músicos Eva y Carlos, Sebastián, Andrés y Olga.

Con apenas tres meses de diferencia, en julio, fallecía quien fuera su esposo, el publicista y pintor Sebastián Denia. Fue un pionero de la publicidad en la comarca, creando la agencia Denias Publicitat a mediados de los años 50, cuyo fondo donó al Arxiu Històric Municipal de Gandia. También fue concejal, locutor de Radio Gandia y corresponsal de RTVE con su cámara de 35 mm. Tras su jubilación, Denia dedicó gran parte de su tiempo a la pintura y donó 45 cuadros al CEAM de Gandia.

Otro personaje polifacético fue el óptico José Miguel Borja, que murió el 29 de junio a los 90 años. Fundó en Gandia Ópticas Borja, que se expandió a Oliva, Ontinyent y Albaida. Nacido en 1935, confesó que le hubiera gustado ser cineasta, de hecho inició estudios en Madrid pero, finalmente en el capítulo creativo se centró sobre todo en la literatura, y en la fotografía, atesorando un rico archivo de Gandia y de otros municipios.

En muchas casas todavía se conserva el libro «Gandia 1881-2000», que Levante-EMV publicó en fascículos, coordinado por José Miguel Borja y por Ignasi Mora, con muchas fotos antiguas. Escribió más de 20 libros y la presentación de cada una de ellos era una auténtica «performance» teatral.

El 27 de mayo falleció en su casa de València a los 95 años el profesor y escultor José Rausell. Nacido en Meliana, Rausell fue desde 1956 y durante 25 años catedrático de Dibujo en el Instituto Ausiàs March y es autor, entre otras obras, de la escultura de Ausiàs March o la del Cristo de la Buena Muerte de la iglesia de Crist Rei. El alcalde Prieto le impuso en diciembre de 2023 el Escudo de Oro de la ciudad y en julio de 2021 siendo alcaldesa Diana Morant se le organizó un acto de homenaje.

El 19 de mayo se marchó otra empresaria pionera y visionaria, María Ángeles Azcón, que falleció en Gandia a los 85 años. Mariles fue hija de la primera mujer farmacéutica de la ciudad y de sindicalista. Su padre fue fusilado tras la Guerra Civil. En 1970 fue titular de la farmacia de Beniopa, y junto a su madre también atendió en la Farmacia Central de la calle Major, establecimiento que le requisaron tras la Guerra Civil y que le costó varios años recuperar. También se involucró en cuestiones sociales y solidarias, como Unicef y la Cruz Roja. En la década de 1980 fue presidenta de una asociación que ayudó a personas con adicciones. El 14 de abril de 2023 fue nombrada Hija Predilecta de Gandia.

Otra gran mujer fue Antònia Alpuente, fallecida en noviembre. Comprometida con la cultura popular y tradicional valenciana, fundó en Gandia el Grup de Danses Roís de Corella. Su carácter emprendedor le llevó a relanzar fiestas como el Corpus, así como el redescubrimiento de la «Dansà de Gandia», entre otros proyectos.

El 15 de marzo murió a los 74 años Domingo Ciurana. Fue durante 25 años patrón mayor de la Cofradía de Pescadores del Grau de Gandia, pero nunca perdió el valenciano de su localidad natal, Vinaròs.

Sebastián Denia, Santiago Alberca, Josep Martínez, Andrés Berzosa y Enzo Badenas. / Levante-EMV

También hubo luto en el sector hostelero y turístico por la partida de Andrés Berzosa, el 4 de diciembre a los 89 años. Fue uno de los promotores del Concurs Internacional de Fideuà de Gandia i Gastronomia, y que este año ha cumplido la quincuagésima edición. El pasado 2 de julio recibió un homenaje de la asociación promotora del concurso, con la presencia de compañeros del sector, familiares y amigos. Le asociación le entregó la insignia de oro, reconociendo su gran apoyo al plato local. Berzosa fue el propietario de la Cafetería Virginia, en la playa de Gandia, y presidente del gremio hostelero en los años setenta.

El deporte local lloró la pérdida de varios referentes. Se echará en falta a José Metola, fallecido el 14 de junio a los 56 años. Estuvo vinculado durante 25 años al Natació i Esports Gandia, primero como padre de los nadadores Sergio y Rubén, y después como directivo. También era triatleta y corredor del CA Safor Teika. En su juventud fue jugador de baloncesto en el Dinos Nou Bàsquet Gandia.

Otras personas vinculadas al deporte fueron Gonzalo Laporta García, directivo del CCEl Garbí y muy implicado con la Mitja Marató; Vicent Morant Aguilar, edil de Deportes en Gandia entre 1995 y 1999; o el futbolista olivense Ernesto Soler Sastre, «Gallet», nacido en 1930 y que disputó varias temporadas en Primera División.

Otras personas, más anónimas, han fallecido por accidentes, sucesos, o mujeres víctimas de violencia de género. O por la implacable «ley de vida». A todas ellas desde estas páginas nuestro recuerdo, y el consuelo para sus familiares y amigos.