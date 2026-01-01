Una Nochevieja en la Safor sin incidentes destacables

Miles de personas han celebrado la Nochevieja en las calles y plazas de los municipios de la Safor sin que las autoridades hayan reportado incidentes destacables. Sí hubo atenciones en algunos centros sanitarios por caídas o excesiva ingesta de alcohol, algo habitual en el tránsito de un año a otro.

Con restaurantes llenos y salas de fiesta o discotecas abarrotadas, tampoco han faltado quienes, a las 12 de la noche, se han dirigido a los puntos habilitados por los ayuntamientos, con música y atracción en directo, para comerse las doce uvas y dar la bienvenida al nuevo año. Posteriormente, la fiesta ha continuado y, en no pocos casos, se ha mantenido hasta la madrugada a pesar de que la temperatura ha sido muy fría en esta jornada.

Todavía de noche, los operarios de muchos servicios municipales de limpieza han tomado el relevo a los más rezagados para poder retirar la muchísima basura acumulada en el suelo. Confeti, botellas, plásticos y restos de una fiesta en la que abunda el frenesí y los excesos.

La Policía Local de Gandia apenas ha señalado que entre los incidentes figuran las llamadas de vecinos que se quejaban del ruido, generalmente por música puesta a todo volumen, en viviendas cercanas o de la misma finca. En esos casos, se ha podido resolver con diálogo y mediación, intentando poner sentido común para que unos intentaran no molestar tanto y otros asumir que se trataba de una noche muy especial para todos.

Antes de la Nochevieja, en Gandia también se celebraron las 12 campanadas infantiles, con decenas de familias en la plaza Major que siguieron el espectáculo de Dani Miquel y, a las 12 del mediodía en punto, simularon el cambio de año. Este evento, que se organiza desde hace varios años, ha ido llamando la atención de cada vez más personas y constituye un atractivo más de la amplísima oferta de actividades que el ayuntamiento ha programado.

A partir de ahora buena parte de esa programación ya se centra en la festividad de la Epifanía, que conlleva la llegada de los Reyes Magos de Oriente. En Gandia los pajes reales estarán durante los próximos días en el distrito de Santa Anna, donde recogerán las cartas de los niños y podrán saludarles personalmente.

La llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar será en la tarde del lunes, 5 de enero, y después protagonizarán la gran cabalgata por las calles de la ciudad. En el resto de municipios tampoco faltarán a su cita, con mayor o menor boato, para que Reyes Magos dejen los regalos a cada niño y niña de la comarca.