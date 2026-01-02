Colp de mà de la Generalitat a l'autonomia local
El Pla Simplifica no és una reforma tècnica, sinó un canvi pervers de la nostra arquitectura democràtica que s’ha aprovat d’amagat
Col·lectiu Cívic Massa Crítica *
La política, en la seua accepció més noble, s'ha entés sempre com l'art d'equilibrar interessos contraposats per a protegir el bé comú. Tanmateix, el nou decret llei aprovat pel Consell, emmarcat en la segona fase del Pla "Simplifica", s'allunya radicalment d'eixe esperit. Davall el seductor paraigua de la "simplificació administrativa", ens trobem amb una norma que, en la pràctica, executa un desmantellament dels contrapesos democràtics i llança un atac frontal a la sobirania dels municipis valencians.
El que el Consell denomina "agilitat" amaga una realitat alarmant: una apropiació de poder vertical que funciona com una autèntica trituradora institucional. Especialment greu és l'ús de la fórmula del decret llei per a aprovar, el divendres 26 de desembre, una reforma que modifica prop de 750 articles d'un centenar de lleis. Davant d'això, Vox ha confirmat la seua voluntat de tramitar la norma com a projecte de llei per a permetre esmenes que “milloraran molt”, segons ells, el text inicial. Una maniobra merament cosmètica que no altera l'execució immediata del decret ni el seu fons unilateral. Esta estratègia de nocturnitat busca presentar fets consumats sense un debat real, i evita que la societat civil i els ajuntaments reaccionen abans que la tisora del "Simplifica" ja haja passat.
La nova regulació dels Projectes d'Interés Autonòmic (PIA), peça clau d'este pla, no és una millora, sinó la creació d'una figura jurídica omnipotent. En permetre que estos projectes s'instal·len en qualsevol racó —ignorant si el sòl està protegit o forma part de la Infraestructura Verda— el Pla "Simplifica" trenca el pacte territorial valencià. El Consell no sols menysprea el valor ecològic de la nostra terra, sinó que despulla els ajuntaments de la facultat de decidir en el seu propi poble.
Este escenari posa en perill directe indrets com ara la platja de l'Auir, i en eixe sentit és imperatiu que el consistori progressista de Gandia es manifeste de manera exemplar. Gandia ha d'encapçalar la resistència política contra un decret que permetria a la Generalitat autoritzar ciment en l'Auir passant per damunt de la voluntat local. Però la responsabilitat no és només del govern municipal. El PP de Gandia i Vox han de triar: o defensen els interessos de la seua ciutat, o s'ajupen davant el dictat de València, col·laborant en el desplegament d'esta desregulació salvatge.
La resposta cívica és més necessària que mai davant l'opacitat d'esta maniobra que afecta als valors més elementals de la convivència social en posar per davant dels drets comuns els interessos particulars. Cal que a ciutadania es manifeste per a recordar-li al Consell que el territori no és un tauler de Monopoly. Tampoc Brussel·les acceptarà fàcilment que el Pla "Simplifica" retalle a la meitat els terminis d'avaluació ambiental, una negligència temerària que ens exposa a sancions europees i a una inseguretat jurídica total.
En conclusió, no estem davant d'una reforma tècnica, sinó davant d'un canvi pervers de la nostra arquitectura democràtica que s’ha aprovat d’amagat. Simplificar no deuria ser equivalent a silenciar els ajuntaments ni de deixar indefens el territori. La suma de la contundència política des de Gandia i la mobilització ciutadana és l'únic camí per a frenar el sotmetiment al liberalisme més purque el Pla suposarà a partir de l'1 de gener. Estan en perill consensos fonamentals de la democràcia com són l’autonomia local i el paper protector de l’Estat davant possibles atacs al territori, que ens recorden els lamentables temps dels governs depredadors valencians del PP.
Signen l'article: Bernat Rodríguez, Boro Mañó, José Monrabal, Lluís Romero, Ferran Martínez, Cebrià Molinero i Joan Martí.
- Los más de 200 litros por metro cuadrado en 20 horas cortan caminos en la Safor
- La lluvia alcanza la cuenca alta del Serpis y llena la «hucha» de la Safor
- Así queda el Festivern de Tavernes tras las fuertes lluvias
- Un gandiense, nombrado alto cargo del Consell de la Generalitat
- Adiós a otro comercio emblemático de Gandia: cierra la tienda de tocados El Cisne
- Los siete restaurantes de Oliva que han triunfando entre los 'influencers' gastronómicos en 2025
- Gandia compra otro edificio de 9 pisos con ayuda de la Generalitat y el Gobierno
- La lluvia obliga a cancelar el Festivern: el recinto y la zona de acampada están anegados