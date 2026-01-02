Así promociona Gandia el dulce más tradicional de Reyes

La concejala de Comercio de Gandia, Elena Moncho, presentó la tercera edición del sorteo de Casques de Reis, una iniciativa ya consolidada que este año incorpora como principal novedad el doble de "cascas" sorteadas, pasando de 100 a 200 unidades.

Moncho explicó que el sorteo está dirigido a niños de Gandia de hasta 10 años, con el objetivo de fomentar y recuperar una de las tradiciones dulces más emblemáticas de la ciudad. “La casca forma parte de nuestro patrimonio gastronómico y cultural. Durante años fueron sustituidas por el roscón de reyes, pero con iniciativas como esta estamos consiguiendo que vuelven a ocupar el lugar que merecen”, señaló.

A causa del aumento del número de participantes y de "casques", el sorteo se realizará en dos turnos el próximo lunes, 5 de enero, en el salón de plenos del ayuntamiento: el primero a las 10.30 horas y el segundo a las 11.30 horas.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Pasteleros y Panaderos, Miguel Rosselló, valoró la iniciativa, destacando que “ha contribuido de manera clara a aumentar el conocimiento y el consumo de la casca, especialmente entre los más pequeños”.

Rosselló recordó el origen antiguo de este dulce y la importancia de las cajas tradicionales, hechas artesanalmente, donde se guarda la casca y que se transmiten de generación en generación como parte de la tradición familiar.

En cuanto al procedimiento de participación la concejala explicó que el paje real recorrerá todos los barrios de la ciudad repartiendo papeletas. Las familias tendrán que rellenarlas y depositarlas en las urnas habilitadas que el paje instalará en diferentes plazas de los barrios. Con todas las papeletas recogidas se realizará posteriormente el sorteo.

Elena Moncho destacó también el carácter festivo del acto: “Es un día de mucha ilusión para los niños y las familias, y una manera preciosa de vivir la víspera de Reyes recuperando nuestras tradiciones”.