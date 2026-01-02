¿Cuándo nevó por última vez en la Safor?

A las puertas de que llegue la borrasca Francis, en la que Aemet prevé nevadas a cotas bajas en la Comunitat Valenciana, cabe recordar que el último temporal de nieve en la comarca de la Safor se remonta al año 2017.

Concretamente entre los días 17 y 18 de enero una ola de frío trajo nieve incluso a nivel del mar, como en Oliva, también en playas de la Marina Alta, como Dénia y Xàbia, algo que no se veía desde hacía años. Se tiñeron de blanco parajes como el de la Llacuna, a 500 metros de altitud, y el Circ de la Safor, a más de 1.000 metros, ambos en Villalonga, o Barx y el Montdúver, que alcanza una cota de 840 metros.

Nieve en naranjos de la Safor en 2017, aunque no dañó la fruta. / Levante-EMV

En cambio, la borrasca Filomena, en enero de 2021, no dejó nieve en la Safor, ni siquiera en las montañas. Sólo cuajó algo, de nuevo, en la cima de la Safor. Pero sí hizo mucho frío, e incluso se acumularon cantidades significativas de lluvia en puntos como Barx o Villalonga con 200 litros en los cuatro días que duró ese episodio.

En febrero de 2018 una brusca irrupción de aire húmedo y frío dejó temperaturas máximas por debajo de los 10 grados y nieve en el Circ de la Safor y en la cima del Montdúver.

El Circ de la Safor nevado visto desde la calle La Safor de Gandia. / Levante-EMV

En febrero de 2013 hubo un temporal de viento, lluvia y frío en el que cayeron copos de nieve granulada sobre gran parte de la comarca, pero sin llegar a cuajar.

En enero de 2005 hubo otra importante nevada que cubrió de blanco Barx.

En cuanto a grandes nevadas históricas, cabe citar el año 1983 (12 de febrero), muy extensa en toda la Comunitat Valenciana, donde la nieve duró una semana en el interior, y también cuajó hasta en la arena de las playas, cosa que no se había visto en décadas. Una bella estampa fue la del monasterio de Sant Jeroni de Cotalba, en Alfauir, nevado, a prácticamente una cota cero.

El monasterio de Sant Jeroni de Cotalba, en Alfauir, en la gran nevada de 1983. / Paco Sastre

Mucho antes, en 1960, hubo otra gran nevada que afectó a València capital y la Safor. En Gandia es icónica una imagen de la playa nevada con un solitario hotel Bayren, inaugurado un año antes, en 1959. No sólo eso, la misma ciudad de Gandia quedó cubierta de un manto blanco y son memorables las fotografías de la calle Major y el paseo de les Germanies completamente nevados.

El hotel Bayren y una playa de Gandia nevada en febrero de 1960. / Levante-EMV

Hace décadas las nevadas en la Safor eran habituales cada invierno, pero el cambio climático las están convirtiendo en un fenómeno anecdótico. Hasta no hace mucho resultaba frecuente cada invierno que la cumbre de la Safor, con su espectacular circo montañoso, quedaran nevada durante varios días. Con el paso del tiempo esa cadencia se ha ido ensanchando y hoy cuesta mucho más ver.

En el siglo XVIII, como sucede en l'Alcoià-Comtat, hubo una red de neveras en algunas montañas de la Safor para almacenar la nieve recogida en invierno, fabricar hielo, y utilizarla en verano. Actualmente, se conservan en buen estado la de Barx, convertida en un atractivo turístico más de la localidad, o el Morabit de Gandia, situado en Marxuquera, que antiguamente también se dedicó a este menester.

Una comarca de lluvia

Pero la Safor es de lluvia, no de nieve. Y una prueba es el balance pluviométrico de 2025, en el que la comarca lideró la clasificación anual, con los 1.525 litros por metro cuadrado de Barx y cantidades por encima de los mil litros en Simat de la Valldigna, Gandia, o Villalonga, según datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet).

En este sentido el temporal más devastador hasta la fecha ha sido la borrasca Gloria, en enero de 2020, con un fortísimo viento de levante. Causó daños en playas y paseos marítimos de Tavernes de la Valldigna (Goleta), Bellreguard y Daimús, e hizo retroceder para siempre hasta 20 metros las playas de la Safor.