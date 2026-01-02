La borrasca Francis amenaza la llegada de los Reyes Magos a la Safor

La borrasca Francis podría trastocar la llegada de los Reyes Magos a la Safor. Melchor, Gaspar y Baltasar están pendientes del cielo, porque la previsión de Aemet es que llueva el lunes por la tarde, justo coincidiendo con la cabalgata, e incluso nieve en cotas relativamente bajas en la Comunitat Valenciana. Para este domingo ya hay aviso amarillo por lluvias y temporal marítimo en el litoral sur de València y norte de Alicante.

En Gandia el ayuntamiento tiene un plan B. El Gobierno local ayudará a Sus Majestades a vigilar el tiempo. Este domingo los responsables municipales se reunirán y tomarán una decisión sobre si la cabalgata se mantiene el lunes 5 de enero, como toda la vida, o pasa al martes 6 de enero, día de Reyes, por la manaña.

Lo que sí se ha suspendido es la llegada del emisario real, un evento que había organizado el ayuntamiento para este domingo a las 17.30 horas en la plaza del Tirant, e incluía un espectáculo con drones. Este acto se traslada al martes 6 de enero por la tarde en el mismo lugar.

En Tavernes de la Valldigna estudian diversas alternativas en caso de que la lluvia impida el desarrollo normal de la cabalgata, con el objetivo que los niños puedan disfrutar igualmente de la visita de Sus Majestades.

El concejal de Fiestas, Carlos Torres, señaló que “la cabalgata es uno de los momentos más especiales del año para Tavernes, estamos trabajando con mucha ilusión para que sea una tarde inolvidable, y al mismo tiempo estamos preparados para adaptarnos a cualquier circunstancia meteorológica para que la magia de los Reyes Magos llegue a todos los rincones del municipio”.

Reunión en Oliva este lunes para decidir sobre la cabalgata. / Levante-EMV

En Oliva el Gobierno local ha tomado ya una decisión: no habrá cabalgata pero los Reyes Magos sí llegarán el lunes, 5 de enero, según informan fuentes municipales. El acto central tendrá lugar a cubierto, en el Centre Polivalent, a las 18.30 horas.

El itinerario empezará a las 12.30 h con el tradicional desembarco en el Club Náutico. A las 13.30 h recepción en la parroquia de Sant Francesc. A las 14 horas visita a la Cruz Roja y entrega de regalos. A las 16 h se pasarán por la residencia de ancianos y a las 17 h por el convento de las clarisas.

El acto de bienvenida empezará a las 18.30 h en el Centre Polivalent, aunque la apertura de puertas será a las 17.30 h. La niña Noa Arlandis, del CEIP Hort de Palau, ganadora del sorteo, leerá la carta a los Reyes en nombre de todos los niños de Oliva. Y también Sus Majestades ofrecerán su tradicional parlamento real a los asistentes.

El concejal de Fiestas, Álvaro Sánchez, señaló que habrá "parte de la animación que estaba prevista en la calle en el mismo Centre Polivalent, porque hay un aforo máximo. Pero igualmente hemos preparado un acto muy bonito para que los niños puedan ver de bien cerca a los Reyes de Oriente, ya que llevan un año esperándolos, además, repartiremos regalos y caramelos".

La alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, aseguró que "lo hemos organizado todo muy bien, además con una novedad que a buen seguro los gustará, los Reyes Magos atenderán a los niños de forma personalizada, para que puedan hablar con ellos y hacerse una foto".