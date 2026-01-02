Siena es la primera bebé de la Safor de 2026

La primera bebé del año 2026 en el hospital universitario Francesc de Borja de Gandia es Siena, una niña nacida a las 4.37 horas del día 1 de enero, y pesó 3.108 gramos, según comunicaron este viernes fuentes de la Conselleria de Sanidad.

Tanto la bebé como la madre se encuentran bien, añadieron las mismas fuentes.

La primera valenciana de 2026, como publicó este periódico, fue Eleanor Sofía, nacida a las 00.06 horas del 1 de enero en el hospital General Universitario de Castelló.