La vallera Laura Llumpo disputará el Campeonato de España Infantil con la selección valenciana

La jugadora se formó en el CB Tavernes y actualmente milita en el SDC El Pilar

Laura Llumpo.

Laura Llumpo.

José Juan

Tavernes de la Valldigna

La Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana ha convocado a la jugadora de Tavernes de la Valldigna Laura Llumpo para competir en categoría infantil en el Campeonato de España, que se celebrará en Zaragoza del 3 al 7 de enero. La jugadora se ha formado en el CB Tavernes y actualmente milita en el SDC El Pilar.

Llumpo está siendo una asidua en la selección valenciana, pues ya estuvo en un torneo en Calp hace unos días y ahora llega a un campeonato de España.

El presidente del CB Tavernes, Àlex Martínez, apuntó que Llumpo "ha estado varios años en el club hasta que se fue al Pilar y siempre ha brillado por su proyección y buen hacer". El edil de Deportes, Josep Llàcer, se mostró muy satisfecho de que una jugadora vallera esté en la selección valenciana "y siempre es un reto y una alegría para todos los deportistas".

TEMAS

